El avión accidentado en Indonesia no debería haber sido autorizado a volar

El avión de Lion Air que tuvo un accidente frente a las costas de Indonesia en octubre en el que murieron 189 personas no debería haber sido autorizado a volar porque sufrió un problema técnico en un vuelo previo, estimaron este miércoles 28 de noviembre del 2018 los investigadores.

Un Boeing 737 Max 8 de la compañía de bajo coste Lion Air, que se dirigía a Pangkal Pinang, cayó el 29 de octubre en el mar de Java unos diez minutos después de haber despegado de Yakarta, provocando la muerte de las 189 personas a bordo.



“Durante el vuelo (anterior) entre Denpasar y Yakarta (...) el aparato sufrió un problema técnico, pero el piloto decidió continuar el vuelo”, indicó Nurcahyo Utomo, un responsable de la agencia de seguridad de transportes y de la investigación.



“En nuestra opinión, el avión no estaba en condiciones de volar y no debería haber continuado”, declaró.



En su informe de investigación preliminar, la agencia indonesia destaca que la compañía aérea de bajo coste tiene que reforzar sus medidas de seguridad.

El informe, publicado un mes después del accidente, no revela las causas pero da una idea de por dónde va la investigación, además de dar recomendaciones. El informe definitivo estará disponible el año que viene.



Durante el último vuelo, los pilotos pidieron a los controladores cuales eran las velocidades y alturas del aparato, explicando tener “problemas con los controles del vuelo”, según el informe.



El avión ya había tenido problemas similares aparentemente ligados a medidas erróneas de los captores durante el precedente vuelo. Pero los pilotos pasaron al pilotaje manual para recuperar el control de la aeronave.



Los investigadores no explicaron por qué los pilotos del último vuelo JT610 no pudieron hacer lo mismo.



Lion Air debe tomar medidas “para mejorar su cultura de seguridad” y garantizar que “todos los documentos operativos”, que detallan las reparaciones de los aviones, “estén rellenados y documentados adecuadamente”, dice el informe, que no da recomendaciones referentes al fabricante del aparato, Boeing.



El Boeing 737 Max 8 operado por Lion Air había sufrido problemas recurrentes vinculados a su sistema antibloqueo, según los primeros elementos de la investigación.



Estos problemas fueron reparados antes y después del vuelo Denpasar-Yakarta y los responsables técnicos de Lion Air autorizaron al avión a volar de nuevo.



Los investigadores aludieron a un problema vinculado a las sondas de incidencia (AOA, Angle of Attack sensor) .



Boeing puso en marcha un nuevo sistema antibloqueo en los últimos modelos de sus 737-MAX.



Pero un mal funcionamiento de las AOA puede resultar en un desenlace fatal y obliga a los pilotos a volver a tomar el control de las máquinas.



El informe de este miércoles confirma que los pilotos de los dos vuelos tuvieron dificultades ligadas a este sistema automático antibloqueo pero no indica las causas definitivas del accidente.



También precisa que el “stick shaker”, que se activa cuando hay riesgo de caída, estaba “activado durante casi todo el vuelo”.