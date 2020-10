Así avanza el trámite de calificación de 16 binomios presidenciales en el CNE

LEA TAMBIÉN

La fase de inscripción de candidaturas para las elecciones generales del 2021 concluye a las 18:00 de este miércoles 7 de octubre del 2020. Hasta el momento 16 binomios presidenciales solicitaron la inscripción de sus aspirantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero los trámites avanzan a ritmos distintos.

El ente electoral podrá definir la lista fina de candidatos hasta el 7 de enero del 2021. Ese es el último día de plazo para enviar los diseños de las papeletas para su impresión.



Este es el estatus de todas las fórmulas que buscan llegar a la Presidencia de la República en los comicios del 7 de febrero próximo.



Binomios calificados



1.- Democracia Si (Gustavo Larrea y Alexandra Peralta)



Fue la primera fórmula calificada por el Pleno del CNE. El trámite duró cuatro días, al no haberse presentado objeciones a los postulantes ni a la calificación del binomio.



2.- Izquierda Democrática (Xavier Hervas y María Sara Jijón)



La segunda dupla calificada fue la del partido naranja. El Pleno del CNE aprobó la calificación por unanimidad, al constatar el cumplimiento de requisitos. El trámite duró cinco días.



3.- Alianza Creo-Partido Social Cristiano (Guillermo Lasso y Alfredo Borrero)



Luego de rechazar una objeción en contra de Guillermo Lasso al no comprobar que acredite cuentas en paraísos fiscales, el Pleno del CNE, por unanimidad, calificó al binomio de la Alianza 6-21. La Alianza Unes, del correísmo, apeló ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la resolución que negó la objeción en contra de Lasso.



4.- Ecuatoriano Unido (Gerson Almeida y Martha Villafuerte)



La noche del 6 de octubre del 2020 el Pleno del CNE calificó al binomio “provida”, al constatar que no tienen impedimentos. La resolución puede ser impugnada en el CNE o apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral, en tres días. De no haber reclamos, la inscripción queda en firme.



Con plazo de subsanación



5.- Alianza Unión por la Esperanza (Andrés Arauz y Carlos Rabascall)



El trámite de calificación de candidatos del binomio correísta está en suspenso. Según el consejero electoral, José Cabrera, el TCE aceptó a trámite la apelación solicitada por Fuerza Compromiso Social, ante la resolución que eliminó al movimiento, por recomendación de Contraloría. Esa organización, junto a Centro Democrático, integra la alianza 1-5.



Además, el TCE aceptó a trámite un recurso subjetivo solicitado por el movimiento provincial Ahora, en contra de la resolución que dio 48 horas de plazo para que Unes subsane los requisitos de inscripción. El 1 de octubre pasado el CNE negó la inscripción de la candidatura a la Presidencia de Andrés Arauz, porque la copia de cédula ingresada para su calificación no era la suya. También se recomendó reemplazar a Rafael Correa, por tener una sentencia condenatoria a ocho años de prisión por cohecho y no aceptar presencialmente su precandidatura.



Una vez que el TCE resuelva esos recursos, el CNE podrá retomar el trámite de calificación del binomio.



6.- Libertad es Pueblo (Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna)



La Alianza Unes objetó al binomio, argumentando que los candidatos no salieron de procesos de democracia interna. En un inicio, Libertad es Pueblo promovió la candidatura presidencial del exprefecto de El Oro, Esteban Quirola. Sin embargo, le retiraron el respaldo. Además, la organización apeló en el TCE su eliminación.



7.- Amigo (Pedro Freile y Byron Solís)



El CNE negó la inscripción y otorgó 48 horas de plazo para que subsanen los requisitos. Pedro Freile, aspirante a la Presidencia, reconoció que se trató de un error del movimiento, ya que al cargar la documentación en el sistema solo se subió la fotocopia de la parte frontal de su cédula.



8.- Unión Ecuatoriana (Geovanni Andrade y Katerine Mata)



El 1 de octubre el CNE negó la inscripción del binomio integrado por el exFiscal Washington Pesántez y Ramiro Orna, por no haber aceptado presencialmente sus precandidaturas, otorgándoles 48 horas de plazo para la subsanación. Dos días después, el movimiento intentó inscribir al binomio de Geovanni Andrade y Katerine Mata.



A la espera de notificaciones



9.- Partido Suma (Guillermo Celi y Verónica Sevilla)



El exasambleísta Guillermo Celi y la exsecretaria de Turismo de Quito Verónica Sevilla solicitaron la inscripción de sus candidaturas el 1 de octubre pasado. Si no se presentaron objeciones al binomio, en las próximas horas el CNE deberá resolver su calificación.



10.- Partido Sociedad Patriótica (Lucio Gutiérrez y David Norero)



El expresidente Lucio Gutiérrez inscribió el 3 de octubre su candidatura para tratar de regresar a Carondelet. Si no se presentaron objeciones a su postulación, en las próximas horas el CNE deberá resolver su calificación.



11.- Alianza Honestidad (César Montufar y Julio Villacreses)



La Alianza Honestidad, que la integran el Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Concertación, solicitó presencialmente la inscripción de César Montúfar y Julio Villacreses para la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, el 5 de octubre. El resto de organizaciones políticas podrán presentar objeciones al binomio hasta el 8 de octubre.



12.- Construye (Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes)



El binomio del movimiento Construye, conformado por el exministro de Cultura, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes, solicitó su inscripción el 5 de octubre pasado. El resto de partidos y movimientos podrán objetar sus postulaciones hasta el miércoles 8 de octubre. De no haber reclamos, el Pleno del CNE debe elaborar un informe y definir su calificación.



13.- Alianza País (Ximena Peña y Patricio Barriga)



La exasambleísta Ximena Peña y el exsecretario de Comunicación Patricio Barriga solicitaron la inscripción de sus binomios el 6 de octubre. En el transcurso de este miércoles 7, todos los partidos y movimientos fueron notificados para que ingresen objeciones a la postulación. Podrán ingresar reclamos hasta el 9 de octubre. Si no hay objeciones, el Pleno resolverá el informe de requisitos e inhabilidades para su calificación.



14.- Pachakutik (Yaku Pérez y Virna Cedeño)



El exprefecto de Azuay Yaku Pérez y Virna Cedeño, binomio de Pachakutik, solicitaron presencialmente su inscripción en el CNE el 6 de octubre. Los partidos y movimientos tendrán hasta el viernes 9 de octubre para objetar las candidaturas. Si no hay objeciones después de ese plazo, el Pleno resolverá el informe de requisitos e inhabilidades para su calificación.



15.- Avanza (Isidro Romero y Sofía Merino)



El movimiento Avanza solicitó la inscripción de las candidaturas de Isidro Romero y Sofía Merino la tarde del 6 de octubre. Las organizaciones políticas tendrán hasta el 9 de octubre para objetar al binomio. De no existir reclamos, el Pleno resolverá el informe de requisitos e inhabilidades para su calificación.



Inscripción Rechazada



El 3 de octubre pasado el CNE rechazó la inscripción del binomio de Juntos Podemos, uno de los cuatro movimientos eliminados por recomendación de Contraloría. El informe jurídico señaló que dicha organización perdió su personería jurídica después de que se canceló su inscripción como movimiento.