¿Cómo avanza el ensayo clínico sobre la vacuna china que se aplicará en Ecuador?

En este primer mes del 2021 se realizará un ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus, elaborada por el laboratorio chino Anhui Zhifei Logcom, en Ecuador. El objetivo de esta experimentación, que corresponde a la fase tres de la dosis o pruebas en humanos, es valorar si la fórmula funciona o no sobre las 25 variantes del virus que circulan en el país.

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública, hizo este anuncio oficial el lunes 28 de diciembre del 2020, en una rueda de prensa. Allí comentó que al menos 5 000 personas serán reclutadas como voluntarios para este estudio denominado ‘Ensayo clínico fase III, randomizado, doble-ciego, controlado con placebo, en sujetos de 18 años o más, para determinar la seguridad y eficacia de ZF2001, una nueva vacuna recombinante de coronavirus (CHO) para la prevención del covid-19’.



La empresa que se encargará de esa investigación en el país es Biodimed, que cuenta con dos laboratorios en Quito y uno en Guayaquil. Ellos aseguraron que el reclutamiento aún no inicia. Sin embargo, remitieron unos correos de prueba que generaron expectativa en médicos ecuatorianos.



EL COMERCIO se contactó con un galeno, quien recibió el cuestionario ‘on line’ para calificar como voluntario de este estudio.



Carlos Cepeda, pediatra de 38 años, recibió el lunes 28 de diciembre un correo electrónico, en el cual había un formulario para ser parte de este ensayo. Cuenta que el cuestionario tenía entre 10 y 15 preguntas sobre su estado de salud.



“En general preguntaron si tengo historial de alergia a otras vacunas o reacciones anafilácticas; si he tenido contacto con pacientes con covid-19; y si tengo algún test positivo (PCR o anticuerpos)”.



En el documento -señala- se hablaba de un seguro médico y viáticos para la movilización, alimentación y citas médicas. “Después de llenar el formulario dicen que se comunicarán con nosotros”.



El galeno ecuatoriano, quien labora en un hospital público y atiende en consulta privada, espera una respuesta. Él sí está dispuesto a participar en el estudio. Antes -dice- el laboratorio debe brindar información técnica; presentar autorizaciones de parte de un comité para investigación en seres humanos y tener el visto bueno de las autoridades sanitarias.



“Dado que ya es un tema de dominio público se necesita mayor información, es decir, me parece que se deben transparentar los detalles técnicos, financiamiento y procedimientos para arrancar con el estudio”, comenta el especialista en infantes y adolescentes.



Los voluntarios -indicó la Autoridad Sanitaria- serán monitoreados hasta después de un año de la aplicación. Por ejemplo, se les realizarán pruebas de respuesta inmunológica. Este proceso estará a cargo de la Organización de Investigación por Contrato (CRO, por sus siglas en inglés).

Salud también anunció que se negocia la transferencia tecnológica para una posterior fabricación de esta y otras vacunas en el territorio nacional.