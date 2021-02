Avalancha de vacunaciones contra el covid-19 en Bulgaria, tras decisión del Gobierno de dejar plan de inoculación

La falta de interés de buena parte de los ciudadanos de Bulgaria por vacunarse ha llevado al Gobierno a prescindir de la estrategia de fases y ofrecerla a todo el que quiera, lo que ha disparado las inmunizaciones en los últimos tres días en uno de los países del mundo que más lentamente está inoculando a la población.

Durante el fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de febrero del 2021 se han formado largas colas ante los centros de vacunación, tras anunciar el Gobierno el viernes que dejaba de aplicarse el sistema de fases, según la edad y la actividad profesional de la población.



Durante los últimos tres días se han vacunado contra el covid-19 en Bulgaria unas 33 000 personas, mientras que en las siete semanas anteriores solo lo habían hecho 90 000.



El primer ministro, el populista de derechas Boiko Borisov, ordenó el viernes a las autoridades sanitarias que abrieran los centros de vacunación para cualquier persona que quiera inmunizarse, sin respetar más las fases que se estaban aplicando.



En un video subido a la red social Facebook, Borisov anunció que se abría la vacunación "a todos los que lo deseen y no solamente a los de las fases".

En ese mensaje, el primer ministro mostró su enfado por que solo el 10% de los ciudadanos que habían pedido vacunarse, dentro de la fase que les tocaba, han acudido a la cita fijada para ser inmunizados.



Las encuestas reflejan que la mitad de los búlgaros no quiere vacunarse y otro 23% tiene dudas sobre si hacerlo.



Antes de que el Gobierno rompiera sus propios planes, se estaba en plena fase 3 (cuerpos de seguridad y funcionarios de servicios esenciales) y 4 (mayores de 65 años).



Las autoridades, que están empleando únicamente el medicamento del laboratorio AstraZeneca, han decidido usar todas las dosis disponibles para nuevos vacunados, y no reservarlas para la segunda dosis de quienes ya habían recibido una inyección.



El Gobierno ha tomado esa decisión en previsión de que en marzo aumenten los envíos de esa vacuna, de la que Bulgaria ha encargado 4,5 millones de dosis, frente a las 3 que ha adquirido de Pfizer/BioNTech y las 460 000 de Moderna.



Bulgaria ha vacunado al 1,7% de su población, la tasa más baja de Europa y una de las más bajas de todo el mundo, según la información de la base de datos Our World in Data, vinculada a la Universidad de Oxford.



El Ministerio de Sanidad ordenó el domingo que los centros de vacunación estén abiertos durante las 24 horas los fines de semana, aparte de los horarios normales los días laborables.