Autoridades de la U. de Guayaquil piden revocatoria dela orden judicial que dispuso suspender las elecciones

Para la rectora encargada de la Universidad de Guayaquil el pedido de suspensión de las elecciones es improcedente. Cuatro días después de la emisión de una orden judicial, que dispuso un nuevo cronograma para las votaciones, Monserratt Bustamante dijo que solicitaron el archivo de la resolución.

El proceso se desarrolló el viernes 12 de marzo de 2021. Según el Tribunal Electoral del centro de estudios, acudieron 27 547 personas, entre estudiantes, docentes y trabajadores. Los resultados se conocieron el sábado 13.



La Universidad anunció que Francisco Morán y Sofía Lovato son ahora rector y vicerrectora académica de la institución. Con su elección finaliza la fase de intervención, dispuesta en octubre de 2018 por el Consejo de Educación Superior (CES).



Pero aún resta por resolverse si la universidad incumplió o no la orden judicial, emitida la tarde del jueves 11 de marzo, un día antes del proceso electoral. Incluso la Defensoría del Pueblo emitirá un informe contra la universidad por evadir una resolución de “obligatorio cumplimento”.



La disposición de la jueza Ruth Quevedo, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes en Guayaquil, responde a una medida cautelar presentada por Xavier Rodas. Su candidatura no fue aprobada por el Tribunal de la universidad.



El sábado, en un escrito, Bustamante explicó que no fue notificada de la forma legal porque la concesión de la medida no fue enviada a su correo electrónico institucional oficial. Tampoco llegó ninguna boleta de notificación, aseguró.



La Rectora añadió que “no se puede cumplir lo que no se conoce”. Y que la resolución tiene “algunas inexactitudes” sobre la convocatoria y socialización del proceso. Por eso, dijo, las elecciones se desarrollaron.



Este lunes 15 de marzo del 2021, Bustamante indicó que no se han vulnerado los derechos constitucionales de Rodas y que se le dio un plazo para que se sustituya su candidatura. Según explicó, el postulante se encuentra impedido de ejercer cargos públicos por haber sido destituido por la Contraloría General del Estado por hechos irregulares.



Otros candidatos no habrían cumplido con los requisitos y quienes encabezaban otras listas ya habían participado en dos elecciones anteriores, habían ganado y no podían participar en un tercer proceso, según la Rectora.



El ganador de las elecciones, Francisco Morán Peña, es hijo del exdecano de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco Morán Márquez. Aseguró que aún se debe esperar la fase de impugnaciones, que su gestión será independiente y que una de sus primeras acciones será solicitar informes de la labor de la Comisión Interventora.