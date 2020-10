Autoridades del Cabildo y gente solidaria se unen para ayudar a la mujer que trató de suicidarse en Quito

LEA TAMBIÉN

La situación de la mujer que trató de lanzarse desde un puente peatonal del sector de Chillogallo, en el sur de Quito, generó reacciones entre las autoridades y personas solidarias que buscan ayudarla.

El hecho ocurrió a las 18:00 del martes 6 de octubre del 2020 en la avenida Mariscal Sucre. Dos uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) evitaron que saltara. “No tengo cómo pagar el arriendo, no tengo para pagar el arriendo, no tengo....”, gritaba la señora mientras los agentes la calmaban.



“¡No tengo trabajo, no tengo trabajo!”, lloraba mientras los agentes trataban de ayudarla. “Ya me va a botar la dueña de casa”, decía, desesperada; una uniformada la abrazaba. “Déjeme ir”, insistía, sin parar de llorar.



Esas escenas se difundieron masivamente en las redes sociales. Liliana Yunda, presidenta del Patronato San José, se pronunció sobre el tema. “Adelantamos gestiones para brindarle ayuda inmediata a la señora. Que sepa que no está sola, nosotros estamos a su lado. Nuestro objetivo es proteger todas y cada una de las vidas en nuestra ciudad. ¡Juntos #SaldremosAdelante!”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.



La mañana de hoy, jueves 8 de octubre del 2020, Liliana Yunda y funcionarios del Patronato visitaron a la mujer en su vivienda. Su caso será monitoreado de forma permanente y brigadas de la institución le proporcionarán soporte psicológico. También kits alimenticios y los permisos de trabajo para que pueda laborar.



“Le entregaremos un carrito para que reinicie su venta de frutas, con todos los permisos”, acotó la funcionaria.



También hubo gente que se unió y busca ayudar a la mujer. Alexandra Cárdenas, una usuaria de Twitter, agradeció a la AMT por permitirle contactarse con la señora. “Podríamos ayudarle a pagar varios meses de arriendo que adeuda. También necesita trabajo, 'hago lo que se requiera mientras no sean cosas malas'-había dicho la mujer-. ¿Quién quiere ayudar?”, escribió en la red social.

Gracias a la @AMTQuito y a @juanmaguirre1 me pude contactar con la señora en cuestión. Podríamos ayudarle a pagar varios meses de arriendo que adeuda. También necesita trabajo, “hago lo que se requiera mientras no sean cosas malas”. ¿Quién quiere ayudar? https://t.co/BBoTtvTFWo https://t.co/tKgmAUIPxs — Alexandra 🦋 (@AlecCardenas) October 8, 2020



Julio Fajardo utilizó la misma red. “Hay que ayudarla, una colecta ciudadana para que pueda tener para unos meses de arriendo y comida, con suerte un trabajito. Pongan los datos urgente”.



Lady Cronopia preguntó ¿cómo se puede ayudar? “Es momento de darnos una mano entre todos, tienen algún contacto de la señora por favor”.