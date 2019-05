Nuevas autoridades de Santo Domingo tuvieron su reunión de posesión con ofrecimientos de fiscalización

LEA TAMBIÉN

Las vías de acceso al recinto ferial de Santo Domingo donde se realizó el acto de posesión de las nuevas autoridades municipales no estuvieron habilitadas para el paso de miles de personas que debieron caminar entre la tierra esparcida y el material de concreto en construcción.

Hoy 14 de mayo del 2019, el acceso desde la avenida Quito y calles río Lelia y río Yamboya fueron cerradas con vallas metálicas. Este tramo de 700 metros de longitud, que conduce al recinto ferial Alfonso Torres Ordóñez, se encuentra en plena construcción como parte de las obras de regeneración de la avenida Quito que empezó la administración saliente de Víctor Manuel Quirola.



Esta construcción ha desatado críticas porque se trata de un paso estratégico para la movilidad en la urbe y cuya intervención inició casi al final del período municipal que feneció.



El flamante alcalde, Wilson Erazo, que fue escuchado desde las afueras de ese complejo por personas que no pudieron llegar a tiempo al acto, en su discurso habló de una fiscalización a las anteriores administraciones.



De hecho cuando conoció los resultados que le dieron la victoria tras las elecciones del 14 de abril del 2019 anticipó que revisaría las obras que se ejecutan en la avenida Quito, porque a su criterio no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. “De existir alguna situación lo revisaremos legal y técnicamente”. En intervenciones pasadas, en cambio, señaló que no es una “Contraloría” para fiscalizar los proyectos que tendrían problemas.



Sin embargo, hoy 14 de mayo el alcalde Wilson Erazo volvió a referirse al tema. “Junto a Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana realizaremos veedurías. También solicitaré auditorías a administraciones pasadas y estas serán concurrentes durante mi gestión. Quiero que no den cabida a ningún tipo de actos reñidos con la moral y la ley”, pronunció Erazo en medio de gritos ensordecedores.



El Alcalde ha sido crítico al manejo de los planes de bacheo en la ciudad. En una entrevista con un medio local aseguró que “si tanto dinero tiene el Municipio por qué no fueron capaces de bachear las calles que están con huecos”.



Lo dijo en referencia a la información que recibió en la transición donde le indicaron que la institución queda en orden, con inversiones y un presupuesto de USD 179 millones.



El equipo saliente del Municipio dirigido por el ahora exalcalde Víctor Manuel Quirola informó que el gobierno local hizo el asfaltado y adoquinado de 91 calles, se entregaron canchas sintéticas y se recuperaron espacios recreativos. Además, se inició la construcción del alcantarillado para la recuperación de los ríos Pove y Code que significaron un esfuerzo en materia de autogestión ya que se acudió a un préstamo con el banco de Corea.



La agenda de trabajo de las nuevas autoridades locales se conocerá en la sesión inaugural prevista para este miércoles 15 de mayo del 2019.



Según el artículo 317 del Código Orgánico de Organización Territorial, esta cita debe ser convocada por el Alcalde y de existir quórum se declarará formalmente constituido el Concejo Municipal.



La normativa además indica que en esta sesión se elegirá al vicealcalde y al secretario del órgano legislativo conforme a una terna presentada por el Alcalde.



La concejal electa Ximena Toro anticipó que estará a cargo de una comisión que llevará adelante la gestión para la construcción de viviendas y el aspecto social. Este fue uno de los principales ofrecimientos de campaña del alcalde Wilson Erazo.



La nueva autoridad informó que estos proyectos habitacionales se concretarán con alianzas públicas-privadas y con la cooperación directa del Gobierno Nacional. Según los planes, en 60 días se tiene previsto construir las primeras 32 soluciones habitacionales en terrenos del sector La Lorena.



Al final del acto de posesión de las nuevas autoridades sobrevolaron dos helicópteros en los exteriores del recinto ferial. Se trata del servicio aeropolicial que nuevamente se incorpora a la gestión de seguridad en la provincia. Una polvareda en la avenida Quito emergió durante el sobrevuelo.