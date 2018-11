Autoridades de Gobierno y rectores hablan sobre reducción de presupuesto a universidades

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde las 20:00 de este lunes 19 de noviembre del 2018, rectores de 20 centros de educación superior públicos, entre ellos Universidad Central, de Cuenca, Escuela Politécnica de Chimborazo, Técnica de Machala, Nacional de Loja, participan de un diálogo en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), para proponer soluciones al recorte presupuestario planteado en la Pro forma 2019.

La reunión, presidida por Jaime Calderón, Rector de la EPN y presidente de la Asamblea del Sistema Nacional de Educación Superior, arrancó con la participación de Adrián Bonilla, titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt); Paúl Granda, secretario de Gestión de la Política. Richard Martínez, ministro de Finanzas, llegó una hora más tarde, a las 21:00.



Antes del ingreso del ministro Martínez se anunció que durante el diálogo también se tratarían otros temas referentes al sistema de compras públicas y los mecanismos para mejorar la gestión de recursos generados por las universidades.



Referente a compras públicas se indicó que el principal problema es no contar con un sistema que permita un proceso más eficaz para la contratación y las compras. En ese sentido se resolvió crear una comisión técnica con representantes de las universidades para definir un régimen jurídico especial. Esa comisión se formaría el jueves en otra reunión prevista entre rectores.



Tras ello se procedió a tratar el tema del presupuesto. El secretario de la Política, Paúl Granda, intervino señalando que pese a los problemas económicos que atraviesa el país, “el Gobierno mantiene firme el compromiso con las universidades no solo en el aspecto económico sino para encontrar la forma de resolver otros problemas”.



El diálogo, para el que se convocó a medios de comunicación, se hizo a puerta cerrada, a partir de la llegada de Martínez. Por lo que la prensa no pudo continuar con la cobertura del diálogo, propuesto por las universidades y politécnicas.