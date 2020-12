Autoridades provinciales rechazan cobro anticipado del peaje El Garrido en El Oro

Autoridades, dirigentes de la transportación y representantes de sectores productivos de la provincia de El Oro expresaron su rechazo y desacuerdo con el cobro anticipado del peaje El Garrido de la ruta Machala-Guayaquil, en una sesión ampliada del Consejo Provincial.

Solicitan finalizar la ampliación de la vía a cuatro carriles para justificar la recaudación.



La nueva estación de peaje se ubica en el tramo Tillales-Río 7 y el cobro para livianos es USD 1. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) autorizó a la compañía Consur R7H comenzar a recaudar el pontazgo desde el miércoles 2 de diciembre de 2020, lo que causó inconformidad de gremios productores y autoridades locales, porque aún no se concreta la ampliación de dos a cuatro carriles.



El prefecto Clemente Bravo convocó este jueves 3 de diciembre a una sesión ampliada extraordinaria a los consejeros para emitir un pronunciamiento. El pleno del Consejo Provincial resolvió, por unanimidad, declararse en sesión permanente, mantener diálogo con el gobierno y solicitar la suspensión del cobro.



Los alcaldes y el Prefecto de la provincia no descartaron durante la plenaria acogerse al derecho a la resistencia. El prefecto Clemente Bravo explicó que la tasa debería empezarse a cobrar cuando la ampliación de la vía esté finalizada en su totalidad y dijo que hasta ahora es un servicio del que los orenses hasta ahora no gozan.



La concesionaria Consur R7H realiza trabajos de ampliación en 11 kilómetros entre los cantones Ponce Enríquez (Azuay) y El Guabo (El Oro), en un tramo concesionado de 23,2 kilómetros. El avance de los trabajos de ampliación hasta mediados de noviembre era de solo el 25%, según informó en su momento la Dirección Distrital del MTOP.



La alianza es pública-privada por lo que la obra de ampliación a cuatro carriles requiere para su avance de la inversión del Gobierno. Bravo pidió transparentar el contrato de concesión y anunció que el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, se comprometió a visitar la provincia el martes 8 de diciembre para dialogar con las autoridades



“El Ministro me adelantó que el Gobierno no tiene dinero y que de acuerdo al contrato el peaje que están cobrando es legal. Le manifesté que el peaje es una tasa por un servicio, pero si no obtengo ese servicio el cobro es ilegal”, sostuvo Bravo.

Hitler Álvarez, alcalde de El Guabo, expresó que el cobro del peaje golpea a la economía de su cantón y afecta a actividades productivas como la agricultura y la transportación. “Nos castigan metiéndonos la mano al bolsillo”, dijo. Por la estrecha vía, de solo dos carriles, transitan a diario más de 10 000 vehículos cuando la carretera fue diseñada para una capacidad de 4 000.