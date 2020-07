Autoridades retiraron a tres libadores de una cancha deportiva de Solanda, en el sur de Quito

LEA TAMBIÉN

Tres libadores fueron encontrados la mañana de hoy, miércoles 29 de julio del 2020, en una cancha deportiva del barrio Solanda, ubicado en el sur de Quito. El hecho ocurrió en medio de los operativos de control que las autoridades despliegan diariamente para evitar la propagación del covid-19.

Personal de la Policía Nacional, Intendencia de Pichincha, Fuerzas Armadas y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) encontraron a los tres libadores mientras recorrían la zona. El coronel Juan López, comandante del distrito Eloy Alfaro, manifestó que en el sur de la urbe se encuentra a diario gente que consume bebidas alcohólicas. “De los sancionados hoy, uno de ellos fue prepotente”.



En Solanda también se sancionó a cuatro personas por mal uso de la mascarilla. A las 15:00 de hoy, las autoridades decomisaron 245 litros de licor artesanal.



Más operativos se efectuaron en diferentes sectores del Distrito. En la parroquia de Belisario Quevedo, las autoridades intervinieron en las afueras del mercado de Santa Clara. La Intendencia informó que la AMC sancionó a una persona por mal uso de la mascarilla. También se retiró a los vendedores informales y se controlaron las aglomeraciones.



En Chiriyacu, en el sur, se decomisó cajetillas de cigarrillos cuya procedencia no fue justificada por los comerciantes informales que las tenían en su poder. En el Centro Histórico hubo seis multados por no utilizar mascarillas. Se controló los documentos de 18 extranjeros.



Ayer por la noche, en el distrito Quitumbe (sur) hubo cinco sancionados por irrespetar el toque de queda y se multó a cuatro libadores, informó la lntendencia. En el Centro Histórico, tres personas no cumplieron los horarios del toque de queda.



En Calderón, en el extremo norte, ayer se suspendió un velorio. “Ocurrió a las 18:00, pedimos un desalojo. Los asistentes utilizaban mascarillas”, indicó el comisario Santiago Chipantasig.