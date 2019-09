Autoridades afirman que se van a endurecer las leyes en materia de seguridad

LEA TAMBIÉN

Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) serán debatidas el 18 de septiembre del 2019. Ese fue el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, durante la adhesión al Plan Más Seguridad de Guayaquil, la mañana de este jueves 5 de septiembre del 2019.

En el inicio del acto, en el Salón de la Ciudad, que se presentó un vídeo de diferentes robos captados por las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG). En una de las grabaciones se observó a un grupo de personas disfrutando de una fiesta en una chiva, el vehículo circulaba por av. Malecón Simón Bolívar. Pero en cuestión de segundos fueron atacados por varios hombres que suben al andar al carro y los amenazan con armas de fuego.



La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dijo que la materia de seguridad es responsabilidad de todos. Además, se refirió a la disminución de la pena de los delitos de robos menores a USD 1 200 que se había incluido en la reforma, pero que sería eliminada.



“Al castigarlos con menos pena, es decir hasta un año, entonces no tendrían ni prisión preventiva. Otra vez el mensaje era el equivocado para la ciudadanía. Gracias ingeniero Litarlo por impedir que temas como estos pasen en la Asamblea Nacional”, dijo Viteri.

Hoy la @AsambleaEcuador y la @CorteNacional se suman al #PlanMásSeguridad comprometiéndose a impulsar leyes que protejan a las víctimas y jueces que las hagan cumplir ¡Guayaquil ha dicho basta a la delincuencia! pic.twitter.com/8Qyz0rBIT3 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) September 5, 2019



Litardo añadió que no habrá reducción de penas por delitos. Entre las reformas al COIP se propone que la única medida cautelar para una persona que vuelve a cometer el mismo delito sea la prisión y el endurecimiento de la pena hasta un 30% a la sanción establecida.



"En el segundo debate se ha corregido no va haber reducción de penas. Estamos tratando que en las reincidencias que exista en un delito tenga una sanción más fuerte", informó Litardo.



También mencionó que la persona que es sentenciada de violación no pueda ocupar cargos públicos y privados donde se trabaje directamente con menores de edad.





En tanto, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Suárez, hizo un llamado a los ciudadanos a respetar las decisiones jurisdiccionales de jueces siempre y cuando se actúe con celeridad.



"Las operaciones de justicia merecemos actuar con independencia. Las generalización hace daño a la credibilidad de la administración de Justicia y debilitan el sistema", expresó Suárez.



También mencionó el caso de jueces que duermen en sus despachos porque temen por sus vidas."Es necesario reforzar la seguridad en los lugares de trabajo porque no las ha en muchas cortes provinciales".



Con estas nuevas firmas el Cabildo continúa fortaleciendo el Plan Más Seguridad con el propósito de bajar el índice de delincuencia en la ciudad. El pasado 4 de septiembre de 2019 gremios de medios de comunicación también se sumaron al convención por la seguridad.