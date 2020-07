Autoridades y hoteleros se alistan para el regreso de los bañistas a las playas

LEA TAMBIÉN

La revisión de los protocolos de bioseguridad, limpieza y otras acciones se afinan en estos días antes de la reapertura de estos balnearios para los turistas, prevista para el 22 de julio próximo.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional autorizó para esa feche el retorno de los turistas a las diferentes playas del país e informó que inicialmente, se habilitarán 60 balnearios.



En Manabí se empezó con la limpieza de playas y malecones. Hoteleros de Portoviejo, Manta, San Vicente, Sucre, Pedernales y Puerto López se han reunido para capacitarse sobre cómo atender a los turistas, de acuerdo con las normas de bioseguridad.



Según la Cámara de Turismo de Manabí, se prepara un protocolo especial para julio, agosto y septiembre, que eran meses considerados de temporada alta por las vacaciones escolares de la Sierra y Amazonía. Los protocolos de cada playa son revisados en el COE provincial.



Según el COE se habilitarán únicamente las playas que cuenten con estos planes preventivos, tanto para el balneario como para los hoteles y restaurantes de esa zona. Además, solo abrirán las playas que puedan monitorearse a través de las cámaras del Sistema Integral de Seguridad ECU 911.



Hasta este 13 de julio del 2020, los COE cantones han autorizado la reactivación de las playas Crucita (Portoviejo), Canoa (San Vicente), el malecón de Puerto López y el de Bahía de Caráquez (Sucre). Pedernales y Jama deberán reunirse esta semana para evaluar el plan de contingencia y la situación de salud, de esos cantones.



Cecilia Cárdenas, directora municipal de Turismo, señaló que la playa de Crucita será habilitada el 22 de julio. El Municipio se reunió con los propietarios de carpas y sillas que se alquilan en la playa. Se acordó que las carpas se ubicarán en una sola fila. Las carpas de 3 metros de ancho por 3 de largo, deberán estar separadas por tres metros entre cada una.



La carpa será desinfectada apenas el cliente la desocupe. Esta limpieza se hará con alcohol o amonio cuaternario, señaló Cárdenas.



Según el Municipio el 75% de los hoteles están activos, y en el caso de los restaurantes un 80% cuenta con todos los protocolos de bioseguridad.



En Manta, el COE cantonal aún no ha decidido que playas abrirán. Sin embargo, ya arrancó un proyecto piloto en el que se instalaron cuatro cámaras de vigilancia en las playas de El Murciélago, Playita Mía y San Mateo.



Pedernales aún no decide la apertura de sus playas. Sin embargo, las familias del sector se bañan en el mar con medidas de distanciamiento.



En Esmeraldas, la Dirección de Turismo de Turismo del Municipio de Atacames trabaja en coordinación con la Dirección Zonal de Turismo de Esmeraldas para avanzar con la inspección y calificación de los hoteles, restaurantes y cafeterías de ese balneario.



En esta provincia se prevé la reapertura las playas de Atacames, Tonsupa, Súa y Same.



Nancy Basurto, directora de Turismo de Atacames, dice que tratan de que la mayoría de hoteles estén habilitados para el próximo 22 de julio.



“Sólo vendrán personas que tienen sus departamentos en Tonsupa, Atacames y Same, no así el grueso de turistas que paga por hospedarse hasta tres días”, señala Alfonso Aparicio, expresidente de la Cámara de Turismo de Atacames y quien adecuó las normas de bioseguridad en su hotel, La Aldea.

El actual presidente de este gremio, Eddy Gómez, dijo que esperan que hasta antes del 22 ya se pueda instalar por completo el sistema de monitoreo de las playas. El jefe del Ecu-911 en Esmeraldas, Álex Estupiñán, señaló que ya se trabaja en la implementación de la aplicación y espera ponerla en funcionamiento, especialmente en Atacames.