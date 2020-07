'Misteriosas' semillas chinas preocupan a autoridades locales de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Los servicios de agricultura de varios estados estadounidenses han advertido en los últimos días a sus habitantes de paquetes sospechosos de contener semillas misteriosas, presumiblemente enviadas desde China.

“Los tipos de semillas que contienen los paquetes son actualmente desconocidos y podrían contener especies vegetales invasoras”, dijo el lunes el Departamento de Agricultura de Ohio en un comunicado.



“Si recibe un paquete de este tipo, NO plante estas semillas. Si están en un paquete sellado, no abra el paquete”, aconsejó el departamento, que pide remitir el envío al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) .



El Departamento de Agricultura de Ohio dice que las semillas no deseadas pueden ser invasoras, contener malezas nocivas, introducir enfermedades en las plantas locales o ser peligrosas para el ganado”.



Directivas similares han sido emitidas por los departamentos de agricultura de los estados de Washington, Louisiana, Virginia y Kansas.



Según los medios locales y las fotos compartidas por la gente en las redes sociales, también se enviaron paquetes a Utah y Arizona.



Algunos de ellos fueron catalogados como si fueran joyas y mostraban caracteres chinos en sus etiquetas.



Las motivaciones de estos envíos siguen siendo desconocidas.



Según el Departamento de Policía de Ohio, podría tratarse de “brushing”, una técnica desleal utilizada en el comercio en línea que consiste en mejorar las evaluaciones de un producto realizando pedidos falsos.



“Preferiríamos que las personas se contacten con nosotros para deshacerse de estas semillas de manera adecuada”, recomiendan las autoridades estatales.

El USDA aún no reaccionó a estos enigmáticos paquetes. Pero en su página en internet, el departamento proporciona un número de teléfono y una dirección para personas “al tanto del posible tráfico de frutas exóticas, verduras o productos cárnicos prohibidos en o en tránsito hacia Estados Unidos”.