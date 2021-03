Autoridades del CNE ratifican que la campaña del balotaje arranca el 16 de marzo del 2021

El calendario de la segunda vuelta de las elecciones generales no se alterará. Así lo afirmaron autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), este lunes 15 de marzo del 2021.

Enrique Pita, vicepresidente del organismo, dijo que luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negara el recurso solicitado por Pachakutik en contra de los resultados de la primera vuelta, el inicio de la campaña del balotaje “puede darse”.



Pita dice que si bien Yaku Pérez, candidato presidencial de Pachakutik, aún puede solicitar la ampliación y aclaración del fallo, el contenido de la sentencia no variará, porque es de última y definitiva instancia. “Todas las decisiones que podamos tomar ya están prácticamente respaldadas”, explicó el funcionario.



Los jueces del TCE negaron por unanimidad el recurso de Pérez, en el que se pedía el recuento de más de 28 000 actas con supuestas inconsistencias correspondientes a la primera vuelta de las elecciones.



José Cabera, consejero del CNE, dice que una vez que fueron notificados con la sentencia, “el calendario electoral no se afecta en ningún caso” y continua como estaba planificado. De acuerdo al cronograma, la campaña electoral del balotaje se realizará entre el 16 de marzo y el 8 de abril.



Según los resultados proclamados, Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) se disputarán la Presidencia de Ecuador en el balotaje, programado para el domingo 11 de abril.



Legalmente, dijo Cabrera, desde el martes 16 de marzo las organizaciones políticas que impulsan a Arauz y Lasso podrán iniciar los trámites para acceder a las franjas publicitarias que se financian con recursos del Estado.



Sin embargo, Pita explicó que esperarán que el TCE certifique que no existen recursos pendientes para poder iniciar con la impresión de la papeleta de la segunda vuelta. Se prevé que esto ocurra hasta el viernes 19 de marzo.