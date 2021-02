Autoridades recibieron más de 40 alertas antes de masacre en cárceles, según José Serrano

El presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano (AP), aseveró este viernes 26 de febrero de 2021 que las autoridades del Gobierno y Policía recibieron más de 40 alertas que anticiparon la masacre ocurrida en tres cárceles del país esta semana.

Esto lo dijo el asambleísta y exministro del Interior, una vez que la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y el director del Servicio de Rehabilitación Social, Edmundo Moncayo, no acudieran esta mañana a una comparecencia en esta mesa.



“La Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, el Servicio Integral de Rehabilitación Social, recibieron más de 40 alertas del sistema de inteligencia de que estos hechos se iban a suceder”, manifestó.



Sin precisar cómo obtuvo esta información, señaló que la última alerta se dio el lunes 22 de febrero, un día antes de la masacre que cobró la vida de 79 presos en cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, pero que “sin embargo no se hizo absolutamente nada”.



Además, denunció que en junio del año pasado hubo un supuesto acuerdo “cuando se le otorgó la prelibertad al cabecilla de (la banda delictiva) Los Choneros, alias Rasquiña, quien luego fue asesinado en la ciudad de Manta en diciembre de 2020”.



“Para esa prelibertad se llegó a un acuerdo con funcionarios del Gobierno para que este individuo que estaba complotado con otros cabecillas dentro de las cárceles mantenga el orden en las cárceles y al mismo tiempo comience a dar información de bandas criminales que estaban operando en el país”, agregó.



Aseveró que así se redujo de 20 a 8 años la condena para este sujeto. “Eso es lo que estamos viviendo en el país, las estructuras criminales se han tomado el país; el problema no son las cárceles, no solamente pasa por la masacre”.



“La situación es mucho más grave, mucho más compleja porque estas bandas criminales se han tomado las calles del sur de Guayaquil, del sur de la provincia de Guayas, de Esmeraldas, de Los Ríos y también Manabí para el microtráfico y narcotráfico”, añadió.



La Asamblea convocó para el lunes al ministro de Gobierno, al comandante de la Policía, Patricio Carrillo, y al director del servicio de rehabilitación, para que presenten informes sobre lo ocurrido.