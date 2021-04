Autoridades alertan sobre convocatorias falsas de vacunación contra covid-19

En redes sociales y chats de WhatsApp circulan mensajes relacionados con la vacunación anticovid-19. A través de estos se hace un llamado a las personas para que acudan a la inmunización en los diferentes vacunatorios, sin cita previa. Sin embargo, las autoridades los descartaron señalando que son falsos.

Este viernes 23 de abril del 2021 se compartieron dos mensajes y un audio en las distintas plataformas. El primero dice: “Quito: hoy 23/04. Si tienen alguien mayor a 65 años. Están vacunando en el hospital del adulto mayor y en el centro de exposiciones. Sin turno”. Esto se envió a varios números, por medio de mensajería rápida.



El segundo se detectó en la red social Twitter. El texto decía “Estimado @XavierOZevallos le comento que en el centro de exposiciones Quito están vacunando a todas las personas mayores de 65 años o con discapacidad con carnet sin turno, no hay mucha gente en este momento”.

Y el tercer mensaje fue un audio de 31 segundos en el cual se dice: “Buen día les comunico que estamos vacunando en el Centro de Exposiciones Quito, en la avenida Amazonas. El día de hoy no ha habido agendamiento, por lo que se está haciendo demanda espontánea. Por favor para que nos ayuden socializando en la comunidad que pueden venir las personas mayores de 65 años y personas con discapacidad con carnet y que superen el 50% de discapacidad. Pueden venir lo más pronto posible acá. No necesita turno solamente llegar y hacer la filita. Por favor ayúdeme socializando en la comunidad. Muchas gracias”.



La Secretaría General de Comunicación, por medio de su cuenta de Twitter, desmintió estos audios y otros mensajes falsos. “No caigas en la desinformación, no creas todo lo que circula en WhatsApp o redes sociales con relación al Plan Vacunarse".

#BastaDeNoticiasFalsas | No caigas en la desinformación, no creas todo lo que circula en WhatsApp o redes sociales con relación al #PlanVacunarse.



No te dejes engañar, infórmate por fuentes oficiales. pic.twitter.com/lxKlceYUQe — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) April 23, 2021

El Ministerio de Salud Pública (MSP) también ha desmentido varios textos. El jueves 22 de abril del 2021 circuló otro que hace referencia a la vacunación de personas con discapacidad en la Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe).



“Buenos días estimados vecinos, soy la Lcda. Elsy Rivera, por favor si conocen a personas con el 50% o más de discapacidad, sin importar la edad, deben acercarse a las 3H00 PM a la ESPE a vacunarles, deben llevar cédula y carnet de discapacidad, hay una carpa preferencial, no necesitan turno ni estar inscritos. Gracias por su gentileza por favor pasen la voz”.



El ministro de Salud, Camilo Salinas, señaló que también ese mensaje no era real. Aclaró que en esta fase uno se ha dado prioridad a las personas mayores de 65 años.

Largas columnas de personas se registraron en las afueras del Centro de Exposiciones Quito este viernes 23 de abril del 2021. Foto. Diego Pallero / El Comercio

Ellos, que deben ser registrados por medio de la página web (www.planvacunarse.ec), ingresan de manera aleatoria al proceso de selección de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y reciben un mensaje con la fecha, hora y lugar de la inoculación, desde el número 1570.



Los mayores de 80 años pueden inscribirse, por medio del ‘call center’ de la Cartera, es decir, 171. Y solo quienes superan los 90 años pueden asistir libremente a los puntos de inoculación, a partir de las 15:00.



Mientras que las personas con discapacidad severa reciben la visita de las brigadas. Isabel Maldonado, secretaria Técnica del Plan Toda una Vida, sostuvo el 21 de abril que “no hace falta que se inscriban. La vacunación será a través de los registros administrativos que tenemos y de esa manera se hará el agendamiento por medio de CNT. Se activará una plataforma que permitirá la actualización de datos de personas con discapacidad, a fin de que puedan asistir a su cita”.

El Ministerio de Salud no ha informado en qué rango etario se está vacunando a la población. Por eso hay quejas de ciudadanos que dicen que sus padres mayores de 70 años no han sido convocados aún, mientras personas de más de 65 ya han recibido las dosis.