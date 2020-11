La autoridad electoral de Georgia se retracta y aún procesa resultados

La autoridad electoral de Georgia se retractó este viernes 20 de noviembre del 2020 de la certificación de los resultados en los que dio la victoria en ese estado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, e indicó que espera completar ese proceso esta misma jornada.

Poco después de que la autoridad electoral anunciara que Biden se impuso en Georgia por más de 12.000 votos al actual presidente y candidato republicano, Donald Trump, esa misma oficina aclaró que aún está en proceso de completar la certificación, indicaron medios locales.



Según el diario The New York Times, la confusión se debió a que un empleado de esa dependencia envió por error la declaración que daba por finalizada la certificación.



"Tuvimos un miembro del personal que envió el comunicado de prensa equivocado", señaló la subsecretaria de estado de Georgia, Jordan Fuchs.



La funcionaria aclaró que esperan cumplir con el plazo para dar a conocer la certificación, que vence a las 17:00 hora local (22:00 GMT).



Georgia, donde se realizó un recuento manual de los votos debido a lo ajustado del resultado, era uno de los estados claves de las elecciones del pasado 3 de noviembre, ya que otorga 16 votos en el Colegio Electoral.

Horas antes, el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, encargado de certificar los resultados había adelantado que confirmaría la victoria de Biden, al asegurar que "los números no mienten".



"Vivo con el lema de que los números no mienten", dijo el responsable en una rueda de prensa en el Capitolio estatal de Georgia.



"Creo que los números que hemos presentado hoy son correctos", zanjó Raffensperger.



Según esos resultados, Biden superó a Trump por 12 284 votos.



El anuncio supondría un golpe a las intenciones de Trump de dar una vuelta a los resultados de los comicios en varios estados claves, después de que Biden fuera declarado ganador por las proyecciones de los medios de comunicación el pasado 7 de noviembre, cuatro días después de la votación.

Desde entonces, Trump no ha reconocido su derrota y ha alegado sin pruebas de que hubo fraude electoral.

Trump y sus aliados han propagado la teoría desmentida por el propio Raffensperger -quien ha recibido amenazas de muerte- de que en Georgia los votos por correo no pueden verificarse lo que habría llevado a que votaran incluso muertos.