Autor del atentado en Nueva Zelanda compró las armas que usó en Internet

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El autor del atentado en Nueva Zelanda, el australiano Brenton Tarrant, compró a través de Internet cuatro de las armas que utilizó en el ataque en el que mató a 50 personas, confirmó hoy (17 de marzo del 2019) el propietario del negocio.

David Tipple, propietario de Gun City, dijo en rueda de prensa que vendió cuatro armas de categoría A y munición en tres o cuatro operaciones separadas verificadas por la policía entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.



La primera compra tuvo lugar el mismo mes en el que Tarrant obtuvo el permiso de armas de las autoridades de Nueva Zelanda donde, según escribió en un manifiesto, se había trasladado para entrenarse para el ataque.



"No detectamos nada extraordinario sobre el titular de esa licencia de armas", dijo Tipple.



El propietario aseguró que entre las ventas no figuraban las armas semiautomáticas que Tarrant utilizó durante el ataque que retransmitió en directo a través de Facebook.



"Vi el video y vi el rifle (...) no era de ninguna de las tiendas afiliadas a Gun City", indicó Tipple.



En un comunicado, Gun City mostró su "pleno apoyo" al anuncio de la primera ministra, Jacinda Ardern, de enmendar la ley de armas y ofreció su colaboración para "garantizar que cualquier revisión y cambio de legislación evita otro incidente".



Durante la rueda de prensa, Tipple evitó abundar al respecto al considerar que "no es día para abrir el debate sobre armas" y subrayó que esta discusión es lo que buscaba el asaltante.

"En su manifiesto escribió que el uso de armas de fuego buscaba dividirnos. Si le permitimos hacer cambios en nuestra ideología y comportamiento, habrá ganado", aseguró.