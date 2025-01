Según el FBI, el presunto autor del ataque en Nueva Orleans actuó solo y afirmó haberse unido al grupo Estado Islámico (EI), también conocido como ISIS. Además, las autoridades aclararon que no existe un ‘vínculo concluyente’ entre este ataque y la explosión ocurrida en Las Vegas.

El atacante, quien colocó dos bombas artesanales, arrolló a una multitud en la noche de fin de año, dejando al menos 15 muertos y 35 heridos, según los reportes.

Los heridos fueron trasladados a hospitales, mientras equipos de seguridad pública llegaron al lugar del incidente. Inicialmente se informó de 10 víctimas fatales, pero el forense local revisó la cifra a 15 el miércoles por la tarde. Christopher Raia, un alto funcionario del FBI, señaló que no se cree que alguien más haya estado involucrado en el ataque aparte de Jabbar.

