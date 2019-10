La Autopista General Rumiñahui cerrada por manifestaciones y por un volcamiento de bus que dejó 7 heridos

LEA TAMBIÉN

Un grupo de manifestantes se tomó desde la mañana de hoy, jueves 3 de octubre del 2019, el puente número 3 de la Autopista General Rumiñahui ubicada en el oriente de Quito. Quemaron llantas y cerraron el paso de los vehículos que se movilizaban con dirección al valle de Los Chillos.

La gente de ese sector también tuvo inconvenientes para avanzar hasta el peaje e ingresar a la ciudad.



Una larga fila de vehículos se formó allí y se daban la vuelta para ir en contravía. El conductor Álex Campoverde manifestó que la ciudad colapsó y se demoró más de una hora y media para llegar a La Armenia.

"No nos dejan trabajar, tengo que dirigirme desde Conocoto hasta Quito y no encuentro salida. Voy más de media hora buscando una vía y todo está cerrado. Me esperan unos clientes", manifestó Hernán Soria.

"Me he tardado más de cuatro horas desde El Recreo hasta el valle de Los Chillos, ojalá que el Presidente solucione esta situación", expresó Andrés del Castillo.

Los manifestantes quemaron llantas y cerraron el paso de los vehículos que se movilizaban con dirección al valle de Los Chillos este 03 de octubre del 2019.



Accidente de bus en la autopista General Rumiñahui

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que, al parecer, el vehículo perdió pista y se accidentó, a las 10:00 de este 3 de octubre del 2019.

Los pasajeros afectados en el accidente de bus tienen edades que oscilan entre los 25 y 58 años.

400 metros más arriba del sitio en donde se realizan las manifestaciones se produjo un accidente de tránsito. Un bus interparroquial se volcó y siete personas resultaron heridas, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).



El subteniente Juan Santillán, del CBQ, informó que, al parecer, el vehículo perdió pista y se accidentó, a las 10:00. Los heridos tenían contusiones y fueron llevados a centros asistenciales para ser atendidos. Cuando los casacas rojas llegaron al sitio, constataron que el chofer de la unidad no se encontraba allí.



Los pasajeros afectados tienen edades que oscilan entre los 25 y 58 años.



