36 automotores de placas ecuatorianas retenidos en Colombia serán devueltos a sus propietarios

Unos 36 automotores de carga liviana, de placas ecuatorianas, que estaban retenidos en Colombia serán devueltos a sus propietarios.

Mañana, 16 de julio del 2019, se hará la entrega formal, mediante un acto administrativo, en Tulcán, provincia del Carchi, en el norte de Ecuador.



El reintegro a sus propietarios es parte del acuerdo para la devolución de vehículos decomisados suscrito entre el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de Colombia.



Este convenio permite el regreso de los vehículos implicados en infracciones aduaneras, como no portar permiso para el transporte de carga. Este acuerdo no incluye a los carros que se han usado para realizar delitos aduaneros como el contrabando, explica José Arauz, director distrital de la Senae, en Tulcán.



Por eso, en esta ocasión se recomendará a los propietarios que cumplan con las normativas legales vigentes, tanto en Ecuador y Colombia, porque en caso de reincidencia no serán devueltos.



Los automotores pasaron de Colombia a Ecuador, este lunes 15 de julio del 2019. Para facilitar la movilización se contó con el apoyo de los dueños de cada camión que los trajeron rodando.



La alegría de los propietarios de los vehículos se reflejó en globos de colores, pancartas y banderas que adornaron las unidades.



En 15 días posteriores se espera la devolución de 14 automotores más. Con estos sumarían 87 vehículos que Colombia devolvería a Ecuador.