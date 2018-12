Australia pidió perdón a víctimas de pederastia y procesa a figuras católicas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Australia pidió oficialmente perdón a las víctimas de pederastia en 2018, año en el que continuaron los juicios a altos cargos de la iglesia católica del país por encubrir o perpetrar abusos sexuales contra menores.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, presentó la disculpa el 22 de octubre en nombre de todo el país a las víctimas por no haber "escuchado, creído y brindado justicia", y señaló que ese olvido "siempre será nuestra vergüenza".



"Pedimos perdón por cada niñez robada, por cada vida perdida, por la traición a la confianza, por el abuso del poder (...) por cada crimen no investigado, por cada criminal impune, por cada vez que no escuchamos y no creímos", dijo Morrison en una declaración en el Parlamento.



La disculpa fue realizada seis años después de que se creara una comisión que investigó los casos de pederastia en instituciones públicas, religiosas, educativas, deportivas y sociales de Australia.



El gesto fue "muy importante para el país y al mundo", declaró Meredith Edelman, académica de la Universidad de Monash que analiza el trabajo de esa comisión.



"Demuestra que es posible que un gobierno investigue y cambie sus métodos respecto al trato que se le da a los niños hoy en día, sino que además (es posible) mirar retrospectivamente, para escuchar a las víctimas y (saber) cómo viven esos traumas", añadió la experta en derecho.



La petición de perdón fue acompañada de una reparación del daño a través de un plan nacional de indemnizaciones creado a instancias de la comisión, que al concluir su investigación presentó 400 recomendaciones, 118 de ellas para el gobierno.



Este plan prevé un máximo de USD 150 000 australianos (USD 109 770) por víctima.



Hasta el 29 de noviembre, unas 2 191 personas habían solicitado acogerse a este programa que percibieron compensaciones de una media de 89 419 dólares australianos (USD 65 510), informó el Ministerio de Servicios Sociales.



El número de solicitantes se sitúa lejos de las 17 000 víctimas que dieron su testimonio a la comisión, unas 8 000 de las cuales fueron convocadas de nuevo a sesiones privadas para explicar sus casos que se remontan hasta la década de 1920.



Gran parte de estos abusos fueron cometidos en el seno de la iglesia católica, con fuerte arraigo en Australia, según las investigaciones de la comisión, que recibió las quejas de 4 500 personas por los presuntos abusos de unos 1 880 religiosos y sacerdotes entre 1980 y 2015.



Uno de los casos analizados fue la red pederasta que en la década de 1970 crearon en el colegio católico Saint Alipius el religioso Robert Best, el capellán Gerald Ridsdale, y los sacerdotes Gerald Fitzgerald, Edward Dowlan y Stephen Farrel.



En esta investigación compareció en 2016 como testigo el cardenal George Pell, ministro de Finanzas del Vaticano, quien desde agosto afronta dos procesos por presuntos delitos sexuales contra menores en un caso cuyos detalles no pueden ser revelados por orden judicial.



También se ha visto ante la justicia el exarzobispo de Adelaida, Philip Wilson, condenado en agosto a doce meses de arresto domiciliario, de los cuales debe cumplir al menos seis, por encubrir los abusos del fallecido sacerdote James Fletcher contra dos monaguillos en la década de 1970.



Meredith Edelman considera que uno de los problemas del sistema legal como el australiano es que "a menudo está diseñado de tal forma en que las partes son adversarias", lo que agrava el trauma de las víctimas.



"Tienes de un lado a la iglesia o cualquier institución y del otro a las víctimas. La iglesia se siente obligada a defenderse y al hacerlo causa más trauma", explicó Edelman, que abogó por un "enfoque basado en la honestidad y la transparencia. Que escuche a las víctimas y lo que les pasó".