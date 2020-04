Unos 60 diarios regionales australianos cesan su edición impresa por covid-19

LEA TAMBIÉN

Unos 60 diarios locales y regionales de varios estados de Australia pertenecientes al grupo mediático News Corp cesarán sus ediciones impresas desde el 9 de abril del 2020 por la caída de los ingresos publicitarios en plena crisis del coronavirus.

No obstante, mantendrán su actividad informativa en sus portales de internet, informó en un comunicado la filial en el país oceánico.



El conglomerado de medios, propietario de diarios como The Australian o The Daily Telegraph, financiaba estos pequeños diarios a través de la publicidad del sector inmobiliario así como de negocios locales como los restaurantes.



Pero a raíz de la pandemia de la covid-19, las autoridades australianas han prohibido las subastas y visitas a viviendas que están en el mercado inmobiliario, así como han ordenado, entre otras medidas, el cierre de negocios no esenciales y restringido las operaciones de restaurantes y cafeterías.



"Durante este momento sin precedentes es imperativo que reduzcamos los costes a la vez que seguimos dando información a la comunidad y seguir conservando los puestos de trabajo", dijo en un comunicado emitido la víspera, el director ejecutivo de News Corp Australasia, Michael Miller.



Los lectores de estos diarios tienen la opción de acceder a los portales del grupo mediático que ya ha realizado en el pasado recortes a sus diarios regionales.

Los diarios australianos, como muchos medios mundiales, atraviesan una crisis por la falta de publicidad en sus medios impresos y desde hace años apuestan por las versiones digitales multimedia.



Además, los medios australianos sufrirán un duro golpe en junio próximo cuando deje de operar la agencia de noticias australiana AAP por falta de financiación dado que es la principal proveedora de noticias y fotografías del país, en donde la libertad de prensa es materia de debate por intervenciones policiales por la filtración periodística de información del gobierno.