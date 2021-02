Ausentismo de miembros de JRV pudo incidir en alto número de actas con inconsistencias, dice Diana Atamaint

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que el alto ausentismo en la conformación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) pudo ser un factor que pudo incidir en el alto número de actas con 'novedades' tras la primera vuelta electoral.

Así lo dijo la mañana de este 18 de febrero del 2021, durante una entrevista con Jimmy Jairala. La funcionaria confirmó que hubo un alto índice de ausencia entre los integrantes de las mesas, aunque no dio a conocer cuál fue el porcentaje. "Podría pensarse que el ausentismo en las JRV se debería al temor al contagio de covid-19".



Atamaint explicó que previo a los comicios del pasado 7 de febrero se dio una capacitación para quienes resultaron elegidos para integrar una mesa. Así, se formó al 80% de las 272 263 personas que resultaron sorteadas para esa actividad.



Sin embargo, la jornada fue en línea, "que no es lo mismo hacerlo presencial y pensamos que esto pudo haber incidido en no tener la suficiente capacitación para poder procesar el conteo de votos y llenado de actas".



Agregó que, ante la ausencia, se debió reemplazar a los miembros de mesas con electores improvisados. "Con gente que no se capacitó, pudo incidir en esto (inconsistencias). Ahora tendremos que tomar las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir".



Solo en la provincia del Guayas, las actas con novedades llegaron al 20,6% para la dignidad de Presidente y Vicepresidente. Ello generó el interés nacional, pues existía un estrecho margen para definir al candidato que entraría a segunda vuelta para competir en la carrera electoral con Andrés Arauz.



Sobre las críticas de los simpatizantes de Pachakutik, que la acusan de ser correísta, Atamaint pidió que la dejen trabajar y que, desde la Presidencia del CNE, defiende la democracia.



"En cualquier espacio que he estado he trabajado con absoluta responsabilidad para cumplir con las funciones que me han sido encomendadas y así sigo siendo en este momento, aunque tengamos una afinidad política mis raíces son Pachakutik, nadie puede negar eso, pertenezco a la Conaie y seguiré perteneciendo a la Conaie".

En tanto, Atamaint también se refirió sobre el pedido de licencia de la vocal Esthela Acero. Comentó que durante el lapso de ausencia será reemplazada por Elena Nájera.