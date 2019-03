El ausentismo en las seccionales ha tenido una tendencia a la baja

LEA TAMBIÉN

Para mañana 13,2 millones de ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones seccionales. En este proceso se escogerán 11 069 dignatarios de gobiernos locales, entre principales y suplentes, además a siete miembros para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Estos comicios están marcados por una ola de candidaturas. En total son 81 278 en todo el país, de los cuales 39 957 son mujeres y 41 321, hombres. Es una cifra que casi triplica en postulantes si se compara con los comicios del 2014. En esa oportunidad, solo participaron 28 180 aspirantes.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) calcula que en este proceso se mantendrá la tendencia a la baja del ausentismo electoral, como ha ocurrido en los últimos comicios seccionales. En el 2014 el ausentismo fue de 17,30% a escala nacional.



Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se ha trabajado en varios aspectos como la creación de nuevas zonas electorales y la decisión de incluir nuevos recintos electorales.



El año pasado, por ejemplo, se aprobó por unanimidad la creación de 86 nuevas zonas electorales en 15 provincias del país, entre ellas, Azuay, Los Ríos, Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Manabí, Chimborazo, Orellana y Sucumbíos.

Atamaint dijo que días atrás visitó la Amazonía y que constató que en varios sectores los ciudadanos debían caminar hasta cinco días para ejercer su voto. “Ahora son apenas cinco horas, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que la participación de los ciudadanos se garantice”.



Alrededor de 80 recintos electorales creó el Consejo en las zonas consideradas de difícil acceso en Morona Santiago y Pastaza, provincias en las que hay un total de 205 888 personas empadronadas.



Explicó que espera que las organizaciones políticas también hagan lo suyo respecto a incentivar la participación. “En este proceso ha habido más organizaciones políticas y candidatos. Esperemos que eso promueva a la gente también a seguir reduciendo el ausentismo”, dijo Atamaint.



La jornada electoral arrancó el pasado jueves con los votos de las personas privadas de libertad. 9 847 ciudadanos sin sentencia condenatoria ejecutoriada estuvieron habilitados para ejercer su derecho al sufragio, en 40 Centros de Privación de Libertad del país. En tanto, ayer votaron 780 personas adultas mayores y con discapacidad.



Mientras, en 13 cantones de 10 provincias los electores votarán en circunscripciones, con base al último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las jurisdicciones son Quito, Guayaquil, Cuenca, Durán, Santo Domingo, Machala, Manta, Loja, Portoviejo, Milagro, Riobamba, Quevedo y Esmeraldas.

Quienes resulten electos serán posesionados el 14 de mayo y su gestión será por cuatro años. Esto a diferencia de las dos administraciones anteriores, que fueron para cinco.



Con la Constitución del 2008 se estableció que en los períodos 2009-2014 y 2014-2019 duren cinco años y que a partir del siguiente sea cada cuatro años. De esta forma, entre las elecciones nacionales (Presidencia y Asamblea) y seccionales se garantiza un lapso de dos años. Esto se recogió en el Código de la Democracia. La última elección nacional fue en el 2017.



Lo que debe considerar



El proceso electoral de mañana se desarrollará desde las 07:00 a las 17:00. Se instalarán 40 276 juntas receptoras del voto en las 24 provincias y tres circunscripciones del exterior.



El voto es obligatorio en Ecuador para los mayores de 18 años y menores de 65. Es opcional para los jóvenes entre 16 y 17 años, adultos mayores, residentes en el exterior debidamente registrados, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía en servicio activo.



Lo mismo aplica para extranjeros desde los 16 años de edad y que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y que estén inscritos en el Registro Electoral.

En tanto, la prohibición de venta, distribución y consumo de alcohol se inició a las 12:00 de ayer y regirá hasta el mediodía del lunes. Según el Código de la Democracia, a más del día de las votaciones, 36 horas antes y 12 horas después no se permitirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio ecuatoriano.



En cuanto a multas, no presentarse a sufragar equivale a una sanción del 10% del salario básico unificado. Es decir, USD 39,40. Para quienes no cumplan como miembros de las juntas receptoras del voto, pese a estar nombrados por el CNE, la multa es el 15% del salario, USD 59,10. Si la persona no realiza ambas cosas tiene doble multa, USD 98,50.



Tener una multa pendiente de pago no impide ejercer el derecho al voto. Para sufragar solo es necesario presentar la cédula de identidad. El Registro Civil extendió sus horarios: hoy y mañana atenderá en sus oficinas entre 08:00 y 14:00.



En este proceso electoral están habilitados 396 125 ecuatorianos residentes en el exterior. Ellos solo sufragarán para elegir a los consejeros del CPCCS. En su mayoría residen en España, EE.UU., Italia, Inglaterra, Venezuela, Chile, Francia, Alemania, Canadá, Bélgica, Suiza y Argentina.