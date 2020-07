¿Es más caro preparar un plato de comida en Quito? Conozca los alimentos que más han subido de precio

LEA TAMBIÉN

Elaborar un desayuno, un almuerzo o la cena cada vez es más costoso en la capital.

Sólo en junio el precio de tres productos básicos de la alacena de los hogares se elevó más de un 15%. Estos son el pimiento, el limón y el culantro.



EL COMERCIO, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), elaboró un listado de los 15 alimentos que más se encarecieron en junio con relación a mayo.



Otros de los productos que subieron de precios fueron: lenteja, habla tierna, banano, avena, cárnicos y mariscos.



Jorge Salinas, presidente del mercado Mayorista, reconoce que parte del encarecimiento se da porque varios productos vienen de provincias de la Costa y desde mayo se registran dificultades para el traslado.



Sin embargo, para Salinas es una situación que no se puede generalizar ya que el consumo y la demanda varía mes a mes.



Para Guillermo Granja, docente de la Universidad Ecotec, el comportamiento al alza en algunos productos responde a que, por la emergencia, la cadena logística no opera de manera regular. Además, cree que el incremento en la demanda de ciertos productos puede estar generando especulación.



Por ejemplo, cita que a partir de que se disparó el número de contagios en la capital la demanda del limón se elevó. “Algunos comerciantes aprovechan la necesidad de los consumidores para distorsionar los precios en el mercado”.



En el último año, también se registra un encarecimiento de algunos alimentos, especialmente el ajo, col, tallarín y la mora, los cuales subieron más de un 30%.



A criterio de Granja, la única salida, aunque no muy recomendable, sería hacer un control de precios fijando un techo o una base para ciertos productos, por lo menos durante la emergencia.



Para Alberto Acosta Burneo, quien fue consultado sobre este tema hace unos días, una política de fijación de precios conduce también a distorsiones del mercado. El experto explica que un precio bajo desalienta su producción y puede generar escasez. Cree que Ecuador debe aprender del caso de Venezuela y no replicar ese mal ejemplo.



El artículo 15 de la Ley de Apoyo Humanitario detalla que el Ejecutivo deberá emitir vía Decreto una política de fijación de precios de la canasta básica que estará vigente hasta diciembre del 2020. Eso quiere decir que el Gobierno deberá fijar los precios de productos básicos como carne, leche, vegetales, azúcar, ropa y otros insumos de consumo de los ecuatorianos.



Este Diario consultó al Ministerio de Agricultura sobre los avances que se han realizado para la ejecución de este punto, pero aún no hay respuesta.