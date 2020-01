Las multas de tránsito y por el Hoy no circula se incrementan con el alza del salario a USD 400 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Desde el 1 de enero del 2020 rige un salario mínimo de USD 400 en Ecuador. El incremento de USD 6 fue establecido en el acuerdo ministerial 2019-394, con fecha 27 de diciembre del 2019 y firmado por Andrés Madero, titular del Ministerio de Trabajo.

El salario básico unificado (SBU) es una referencia para las tarifas de pensiones alimenticias, infracciones de tránsito, ordenanzas municipales, regulaciones laborales, aportes al seguro social y otros.



Con el nuevo SBU se incrementaron las multas de tránsito. Por ejemplo la sanción por no usar el cinturón de seguridad, que equivale al 15% del salario básico, este 2020 corresponde a USD 60.



Cuando una persona estacione los vehículos en sitios no permitidos, la sanción económica será de USD 40, que equivale al 10% del SBU. Este mismo monto se aplicará a quienes invadan los carriles exclusivos, no transporten a los menores de edad en los asientos traseros o utilicen el celular mientras conducen.



Los conductores que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o que no respeten las señales manuales de los uniformados civiles, en general toda señalización colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías serán sancionados con el quivalente al 30% del SBU, es decir USD 120.



Las personas que manejen a exceso de velocidad también deberán pagar USD 120, el 30% del salario básico.



En Quito, según la Ordenanza metropolitana, el valor que se impone a quienes no respeten la restricción vehicular del Hoy no circula en los horarios y días correspondientes es de 30%, es decir USD 120, la primera vez.



Una persona que cause un accidente de tránsito con la muerte de una persona tiene que pagar una multa de 20 salarios básicos unificados, que asciende a USD 8 000. El monto aumenta, si el conductor estaba bajo efectos del alcohol o drogas y ocasiona un siniestro vial que registre fallecidos. En ese caso, la multa será de USD 12 000, que equivale a 30 remuneraciones básicas unificadas.



Con el aumento salarial se modifican, además, beneficios como la decimotercera y la decimocuarta remuneraciones, ya sea que los trabajadores las reciban en las fechas fijadas por la Ley de forma completa o de manera mensualizada.