Asciende a 8 365 el número de ecuatorianos registrados para regresar al país en medio de la emergencia

La cifra de ecuatorianos registrados en distintos consulados para retornar a su país, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2, asciende a 8 365, según confirmó este jueves el canciller José Valencia.

El titular de la diplomacia ecuatoriana apuntó que hasta el miércoles 22 de abril habían regresado a Ecuador 2 879 personas en distintos vuelos.



Aproximadamente 5 000 de los más de 8 000 inscritos para regresar se encuentran en Estados Unidos, indicó al comentar que muchos ecuatorianos han viajado a Miami para concentrarse ahí a la espera de lograr un vuelo de retorno.



Entre quienes quieren volver no sólo figuran aquellos que a quienes sorprendió en el extranjero la suspensión de los vuelos internacionales ordenado por Ecuador al principio de la emergencia sanitaria, sino gente que se ve afectada en otras naciones por el embate del covid-19.



Valencia se refirió al caso de una treintena de ecuatorianos que vivían en Perú y que ahora tienen problemas para continuar allá, por lo que han expresado su deseo de volver.



Asimismo, en Estados Unidos, donde en este momento muchos están perdiendo el empleo, "mucha de la gente que se ha inscrito (para) volver, son ecuatorianos que, incluso, tienen residencia".



En el grupo de más de 8 000 registrados, entre 1 500 y 1 800 son estudiantes que desean regresar pues sus actividades académicas las realizan de forma virtual y no ven razón de "estar encerrados" en un dormitorio de la universidad.



El ministro de Relaciones Exteriores ve "difícil" fijar una fecha en la que se culmine con el retorno de la totalidad de los registrados, pues todo depende de que se consigan vuelos y de la disponibilidad de alojamientos para que, a su regreso, cumplan en Ecuador el aislamiento preventivo obligatorio de 14 días.



"Sin que se cumpla esa cuarentena, no podemos, lamentablemente, facilitar el ingreso a Ecuador porque significaría correr un riesgo de contagio", apuntó.



Avanzó que en un vuelo de Iberia que llegará la próxima semana para repatriar a ciudadanos españoles, arribarán ecuatorianos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones desde que se declaró la emergencia sanitaria.



El Gobierno ecuatoriano sólo coordina los vuelos, pero los gastos los debe cubrir cada pasajero pues la prioridad de Ecuador es destinar recursos para la emergencia sanitaria por el covid-19.



Después de una suspensión de vuelos por incumplimiento de la cuarentena por parte de algunos viajeros que retornaban, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE nacional) decidió esta semana autorizar la realización de los pendientes que garanticen el retorno de ecuatorianos y extranjeros residentes.



E indicó que, con base a la información proporcionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), definirá con dicha entidad la frecuencia y origen de los vuelos, propiciando el retorno prioritario de las personas en condición de vulnerabilidad.



Los ministerios de Turismo y de Gobierno están encargados de la identificación de los albergues para el aislamiento preventivo y coordinarán la recepción de quienes deban cumplirlo en cada alojamiento.

El encargado del control sanitario es el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, país que este jueves registró 560 fallecidos confirmados y más de 22 000 positivos por covid-19, además de 1 028 decesos probables por el virus.