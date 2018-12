La demanda de gasolinas subió un 20% previo al alza de precios

LEA TAMBIÉN

En un 20% se incrementó la demanda de las gasolinas extra y ecopaís desde el pasado viernes 21 de diciembre del 2018. Así lo mencionó ayer (23 de diciembre) Francisco Silva, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo.

El pasado martes el Gobierno anunció que el valor de las gasolinas extra y ecopaís pasaría de USD 1,48 por galón a USD 1,85. La decisión se oficializó el pasado viernes, una vez que el Ejecutivo emitiera el Decreto 619. El incremento de precio comenzará a regir el miércoles próximo (26 de diciembre del 2018).



Los usuarios, según Silva, han buscado ahorrar algo en las compras de combustible antes de ese día. “Por eso hemos solicitado que nos incrementen el cupo, pero lamentablemente no lo han hecho. En el centro del país nos hemos quedado sin combustible por varias horas, incluso, hasta medio día. Esto ha sucedido desde el jueves hasta ahora”, explica.



Esta situación, sin embargo, no se vive en todas las gasolineras. En la estación de servicio Ballesteros, ubicada en el centro sur de Ambato, la afluencia de clientes fue normal. Cuatro de las ocho máquinas que despachan extra, diésel y súper no funcionaron, pero los trabajadores explicaron que la persona encargada del despacho no llegó a laborar y por eso dichos surtidores no operaron.



En las gasolineras en el estadio Bellavista, el Terminal Terrestre, el ingreso a Izamba y el Parque Industrial, no hubo aglomeraciones ayer (23 de diciembre del 2018).



Petroecuador, por su parte, confirmó que desde los terminales el abastecimiento ha sido normal.



Silva explicó que a escala nacional, entre gasolina extra y ecopaís, se despachan 3 millones de galones diarios. El gremio considera que el Estado debiera entregarles 3,6 millones, en promedio, estos días para satisfacer la demanda; el pedido de aumento se hizo el pasado viernes a la Dirección de Hidrocarburos.

El directivo explicó que las estaciones de servicio no están acaparando el combustible; cada una contiene tanques con un límite y no pueden guardar más. Lo que sí requieren es un mayor despacho si se acaba el producto.



Le preocupa no poder hacerlo, principalmente porque diciembre es la época de mayor consumo de combustibles a escala nacional.



Silva explicó que en Quito todavía no ha tenido reportes de desabastecimiento, aunque sí ha aumentado la demanda. Esto lo ratificó Ernesto Guerra, propietario de la gasolinera Los Pinos, ubicada en el norte de la capital.



“Hubo un incremento de entre 15% y 20% en la venta diaria. Desabastecimiento no ha habido. El terminal de despacho está entregando normalmente. Mañana (hoy 24 de diciembre del 2018) van a trabajar los terminales entregando producto. El precio cambiará el miércoles”, dijo.



A este empresario le preocupa cómo van a comercializar el combustible a los taxistas. El Decreto determina que el Estado entregará un cupo de gasolina extra y ecopaís con subsidio a vehículos de transporte público y comercial (taxi y camionetas), para que estos sectores no se vean afectados por el alza del precio de esos derivados.

Guerra espera información oficial porque hasta ahora no sabe cómo se va a reconocer quién tiene un taxi formal.