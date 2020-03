Suben a 21 casos de coronavirus en Argentina tras dos nuevos diagnósticos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades sanitarias argentinas elevaron este miércoles 11 de marzo de 2020 el número de infectados por coronavirus a 21, después de que se hayan confirmado dos casos más, todos ellos importados y sin que hasta el momento haya transmisión "comunitaria".

En el reporte diario que difunde el Gobierno de Alberto Fernández, se indicó que los últimos enfermos confirmados tienen ambos antecedente de viaje reciente a Europa.



Al igual que sucedió con los casos confirmados el martes, una de las personas diagnosticadas este miércoles 11 de marzo con covid-19 vive en la ciudad de Buenos Aires y la otra, en la provincia homónima.



Los 21 casos registrados incluyen el de la única persona fallecida hasta la fecha, un hombre de 64 años con una historia clínica complicada que murió el pasado sábado, en el que significó el primer deceso confirmado en Latinoamérica por este virus.



Argentina se encuentra en situación de alerta "máxima" por el coronavirus, pero por el momento se mantiene en la "fase de contención" ya que el Ministerio de Salud afirmó que todos los casos confirmados son "importados", por lo que el virus todavía no circula por el país austral.



Los pacientes cumplen el aislamiento establecido por las autoridades, sin que haya casos curados, y se trata de residentes de la capital y de las provincias de Buenos Aires, San Luis (centro), Chaco (norte, con dos casos) y Río Negro (sur).



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anticipó este miércoles que será obligatoria la cuarentena para los ciudadanos que lleguen al país provenientes de naciones con alta circulación de coronavirus, al tiempo que analiza "suspender el trato con Italia" y los espectáculos públicos.



"La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar tiene la obligación de quedarse y recluirse en la soledad de su casa, no hacerlo voluntario como es hasta el día de hoy, sino hacerlo con las consecuencias que eso supone. Si no lo cumple estará incurriendo en un delito que es poner en riesgo a la salud pública", advirtió Fernández en una entrevista con FM Delta de Buenos Aires.



Además, en Chaco, el Gobierno provincial decidió determinar el "aislamiento social" para cuatro localidades: La Verde, Lapachito, Colonia Elisa y La Escondida, que cuentan en total con unos 9 500 habitantes censados.



El martes, el Ejecutivo recomendó a sus ciudadanos abstenerse de viajar a países como España, Estados Unidos, Italia y China y anunció una partida extraordinaria de 1 700 millones de pesos (USD 27,18 millones) para combatir el progreso de la enfermedad.