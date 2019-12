Aumentan en 40% los accidentes de bicicletas y monopatines en París por huelga en transportes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los accidentes de bicicletas, monopatines y motos han aumentado en un 40% en París, afectada por una huelga en los transportes desde hace casi dos semanas, indicaron los servicios de socorro de la capital francesa.

“Hemos tenido que intervenir 600 veces entre el 5 de diciembre (inicio de la huelga) y el 14 de diciembre, frente a 450 en el mismo período el año pasado, es un aumento significatico”, dijo el coronel Gabriel Plus, portavoz de la brigada de servicios de auxilio de París.



“Obviamente es debido a las huelgas, hay mucho más tráfico y gente sin experiencia o mal equipada que está usando bicicletas u otras alternativas”, dijo.

Los novatos sobre dos ruedas están chocando con peatones, pero también están siendo atropellados por autos, dijo Plus, aunque la mayoría sólo sufren lesiones menores que no requieren ser hospitalizados.



Además, debido a la huelga en los transportes públicos contra una reforma de las pensiones, miles de conductores más han tenido que tomar sus coches, creando gigantescos embotellamientos que hacen que los socorristas estén tardando más en llegar a los lugares de accidentes.



“Afortunadamente no hemos tenido que hacer ninguna intervención importante, como para un gran incendio”, dijo Plus.



El martes se cumplen 13 días de huelga en los transportes en Francia, que afecta principalmente a las grandes ciudades como París, con más de la mitad de las líneas de metro cerradas.