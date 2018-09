Augusto Barrera y Mauricio Rodas son declarados personas no gratas por los vecinos del barrio El Belén

LEA TAMBIÉN

Los moradores y comerciantes del sector de El Belén, ubicado en el centro de Quito, declararon personas no gratas al exburgomaestre Augusto Barrera y al alcalde Mauricio Rodas. La razón: el cierre de un tramo de la avenida 6 de Diciembre por las obras del complejo legislativo que ha perjudicado al comercio de la zona.

Hace seis años, esos trabajos se realizaron en un tramo la avenida 6 de Diciembre, desde la Yaguachi hasta la Piedrahita, la vía permanece cerrada al tránsito vehicular. Una cuadra más arriba, los dueños de los locales colgaron pancartas y banderas negras con un mensaje: “#devuelvan la avenida 6 de Diciembre”.



El Frente de Defensa de El Belén, integrado por vecinos, comerciantes, vendedores ambulantes, dirigentes de ligas barriales y profesionales, mantuvieron una reunión para analizar ese tema y decidieron declarar personas no gratas a Barrera y Rodas.



Al primero, por considerarlo “el autor intelectual y material de la desgracia del barrio con la expedición de la ordenanza 0256 del 2012”, cuando fue alcalde de Quito, con la cual se cerró el tramo de la avenida 6 de Diciembre. A Rodas, en cambio, por continuar con esa medida y “no mostrar interés por ayudar al barrio El Belén”.



Galo Vayas Salazar es presidente del Frente. Aseguró que al Municipio han enviado 49 comunicaciones en las que han solicitado a las autoridades que se abra la vía. Sin embargo, él asegura que no han tenido respuesta, solo pocos concejales se han pronunciado sobre el tema.



Los vecinos de El Belén emitieron un comunicado en el que manifiestan su malestar ante la posición de las autoridades. Dicen que sus pedidos no han sido tomados en cuenta. No descartan realizar un plantón de protesta para exigir que los escuchen.