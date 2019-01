Auditoría a pagos de Cable Andino al Estado

LEA TAMBIÉN

La Contraloría estableció que Cable Andino, la firma a la que se otorgó el título habilitante para la instalación de infraestructura y explotación del cable submarino, no reportó ingresos al Estado entre el 30 de junio del 2015 y el 31 de julio del 2017. Por esto calculó un perjuicio anual de USD 1 millón.

La compañía reconoce que el 2015 no facturó nada y dice que desde el 2016 paga sin inconvenientes. Javier Galarza, su gerente, indicó a este Diario que se ha cancelado USD 22 784,7 hasta la fecha. Esto corresponde, según dijo, al 0,5% de la facturación de servicios y 1% de Servicio Universal.



Esta empresa se constituyó el 22 de noviembre del 2012 en Manta y el 23 de mayo del 2014 solicitó el permiso para operar, a través del acceso internacional al cable Pacific Caribbean Cable System (PCCS), al exsecretario de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero.



Tras un año, Ana Proaño, exdirectora de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), otorgó el título habilitante a 20 años plazo renovables.



Pero hasta el 31 de julio del 2017, cuando concluyó el examen, los auditores de Contraloría observaron que la firma tenía vendida toda la capacidad del cable y no declaró ingresos. Galarza explicó que los ingresos suman USD 1,5 millones y han sido declarados a la Superintendencia de Compañías y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).



Por otra parte, la auditoría concluyó que la compañía realizó ventas a Telconet por valores inferiores a los fijados en la propuesta que entregó en el período de otorgamiento del permiso de concesión.



Tras una inspección en la estación de Manta, además, se constató que no cumplió con un registro histórico de activación de clientes, no se pudo verificar la capacidad asignada a cada uno, las fechas de asignación, las rutas, el tipo de servicios y la facturación.



Galarza respondió que no hay una norma que los obligue a llevar un registro histórico en la estación y por temas de seguridad en esta industria se maneja con códigos.



La Contraloría también ratificó que la firma no demostró- antes de obtener el título habilitante- solvencia financiera ni entregó soportes que garanticen la proyección de ingresos en más de USD 12 millones anuales. Los estados financieros del 2012 y 2013 muestran ingresos y resultados en cero.



En este punto, los auditores responsabilizaron a las autoridades públicas de no haber observado la falta de capacidad económica y haber pasado el proyecto de no viable a factible.



Según Galarza, la capacidad económica se solventó con una garantía solidaria de Telconet y un certificado de Alcatel, confirmando que los pagos estaban asegurados.



Añadió que como toda empresa nueva comenzó con recursos de sus accionistas y que su aporte ha ido aumentando en más de USD 2,5 millones, entre el 2012-2014.

Cable Andino tiene como accionistas a Telconet y al empresario Igor Krochin. Telconet, a su vez, registra como socios a Tomislav Topic y a su hijo Jan. Ambos son investigados por la Fiscalía por presunto lavado de activos y acaban de acordar con la UAFE la devolución de USD 13,5 millones sin sustentar su origen, los cuales sirvieron para hacer aumentos de capital de Telconet.



En la parte operativa, Telconet brinda servicios de telecomunicaciones con la transmisión de datos que le da Cable Andino y para esto usa la fibra óptica comprada a la empresa: Latamfiberhome, que también tiene como accionista a Telconet y a la china Fiberhome Telecomunication Technologies, abierta el 22 de mayo del 2014, en la vía Durán. Estas empresas más Megadatos son del mismo grupo familiar y han venido creciendo, principalmente como proveedores del Estado (ver gráfico).



En el proceso de asociación ilícita con Odebrecht, en el cual fueron sentenciados el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, hay mensajes de Tomislav Topic a Rivera pidiendo que el “VP” llame a tres organismos para pedirles que agilicen el trámite de concesión. Los correos son de abril del 2013, antes de otorgar el permiso a Cable Andino.



Galarza aclaró que ningún administrativo mantuvo comunicación con Rivera y que sí existió una reunión con Glas, en la que ofreció todo su apoyo, pero “nunca se materializó pues en todas las instituciones se realizaron los trámites con anticipación y siguiendo las leyes y reglas del caso”, entre 2012 y agosto 2015.



Estos mensajes y los hallazgos de Contraloría son analizados por Fiscalía desde hace cuatro meses, cuando se envió el informe con indicios penales. De su parte, Ricardo Freire, de Arcotel, dijo que se está empapando del tema para dar una entrevista la próxima semana.