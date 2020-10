Carlos Murillo: ‘El auditor externo de Ecuagran y Delcorp no dio las alertas’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Carlos Murillo, intendente de Valores

¿Actores del mercado de valores habían advertido antes del escándalo con Ecuagran y Delcorp sobre irregularidades en las facturas comerciales, ¿por qué no actuaron antes?

Ninguna bolsa nos informó por escrito. Una señora de apellido Barahona vino, no a presentar una denuncia por escrito, sino a informar que de su análisis preliminar, no le cuadraban ciertas cosas en las negociaciones de las facturas. Se le dijo que también estábamos preocupados por el crecimiento significativo de las negociaciones de facturas y que ya habíamos iniciado investigaciones de oficio, teníamos abiertos 10 procesos. Entre ellos, Ecuagran, y una constructora, sobre la cual se ordenó la liquidación.



¿Con esas alertas por qué se permitió que las dos empresas sigan negociando en bolsa? Ahora están en default.

Cuando se solicitó la aprobación de las emisiones a largo plazo, lo que querían las empresas era salir de esos pasivos elevados de corto plazo y se les puso condiciones: que el dinero sea para pagar esos pasivos y que el dinero iba a estar en un fideicomiso de administración de flujos, que debían tener una garantía específica y otra solidaria. En el caso de Delcorp se planteó, además, que paguen una deuda de USD 7 millones en donde había un fideicomiso de garantía con la planta de Ecuagran. La idea era liberar la planta para que los obligacionistas pasen a ser beneficiarios del fideicomiso. Nada de eso se cumplió.



Pusieron estas condiciones porque sabían del riesgo que había. ¿No era mejor advertir al mercado de los riesgos?



Las cifras mostraban que tenían activos suficientes para emitir. Uno se apoya en los estados financieros auditados, pero hoy vemos que hubo irregularidades, que no se veían tiempo atrás. No cumplieron con los pagos la emisión y los dueños salieron del país. Ahí empezamos a investigar, pedimos información a Aduanas sobre las importaciones y la cruzamos con datos del SRI de lo que se pagó de ISD. Encontramos que las cifras no coincidían y tuvimos presunción de fraude y de un balance falso. Eso tenía que haberlo detectado antes el auditor externo, quien no ha demostrado que hizo todos los procedimientos que exigen las normas, por eso se iniciaron acciones sancionadoras y se denunció a la Fiscalía.



Sobre las irregularidades en las negociaciones del Isspol, en el 2018 un exgerente de Valpacífico denunció operaciones de repo que no debían darse, ¿por qué no se tomaron medidas?



Las operaciones del Isspol con esas empresas se realizaron fuera del mercado de valores. Lo que hizo el Isspol le compete a la Superintendencia de Bancos. Pero nosotros investigamos y vimos que tenía razón el exgerente de Valpacífico.



Ustedes hacen inspecciones periódicas a Decevale ¿por qué no detectaron las irregularidades en Decevale o, incluso, que el mismo Jorge Chérrez, inmerso en el escándalo de las operaciones con el Isspol, era quien custodiaba esos valores?

Conozco de esto por información que se ha hecho pública recién. El Directorio de Decevale no lo conocía. Nosotros tampoco sabíamos.



La operación de swap del Isspol se hizo con bonos de deuda interna que sí pasaron por bolsa. ¿No generó alertas el hecho de que participaba una empresa de Panamá?



En esa operación local de deuda interna participa la casa Citadel como intermediaria en la venta y en la compra. A esa firma se la investiga, porque ante la pregunta de dónde están los flujos de esa transacción y cuál es su cliente en el extranjero no pudieron evidenciarlo.



Formación. Es ingeniero comercial por la Universidad de Guayaquil. Tiene una Maestría en Legislación Bancaria.



Experiencia. Entre 2004 y abril de 2019 fue Director Nacional en la Superintendencia de Compañías.