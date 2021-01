Sale a la luz audio de Trump pidiendo a autoridad electoral de Georgia que 'busque' votos para anular la victoria de Joe Biden

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, pidió al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, que "busque" los votos que sean necesarios para anular la victoria en ese estado del mandatario electo, el demócrata Joe Biden, informó este domingo 3 de enero del 2021 The Washington Post.

El rotativo capitalino publicó este domingo en su web extractos de audio de una conversación de más de una hora entre Trump y Raffensperger, la máxima autoridad electoral de Georgia y que, como el gobernante, pertenece al Partido Republicano.



En la conversación, Trump halagó a Raffensperger para, luego, rogarle que actúe y, ante su negativa, le amenazó con llevarle ante la Justicia y presentar cargos criminales en su contra, al mismo tiempo que le avisó de que estaba corriendo un "gran riesgo" al no aceptar sus peticiones.



"La gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada (...) Y no hay nada malo en decir, ¿sabes? Creo que te han fallado los cálculos", se oye decir a Trump en una de las grabaciones de The Washington Post.



Ante ello, Raffensperger respondió: "Bueno, señor presidente, el desafío que usted tiene es que sus datos están mal".



En otro momento de la conversación, Trump fue más directo y dijo: "Mira, lo que quiero es que busques los 11 780 votos, que es uno más de lo que tenemos, porque ganamos ese estado".



Trump usó esa cifra porque Biden le ganó por 11 779 votos en el estado sureño de Georgia, que contribuye con 16 votos al Colegio Electoral, el órgano encargado de elegir al presidente de EE.UU.



En diciembre, las autoridades de Georgia certificaron la victoria de Biden, que fue el primer demócrata en ganar en ese estado desde que en 1992 lo hiciera Bill Clinton (1993-2001); y, durante semanas, han tenido que soportar las presiones del mandatario, que no reconoce su derrota al alegar sin pruebas que hubo fraude.



Trump ha presentado decenas de demandas fallidas para cuestionar sin pruebas el resultado en varios estados clave donde ganó Biden, y también ha presionado a funcionarios estatales, incluidos los de Georgia, para que manipularan lo votado por los estadounidenses.



La victoria de Biden se hizo definitivamente oficial el pasado 14 de diciembre, cuando la confirmó el Colegio Electoral de EE.UU.



Sin embargo, Trump se ha mantenido firme en su desafío a las elecciones y tiene la esperanza de revocar el resultado el 6 de enero, cuando las dos cámaras del Congreso se reúnan para ratificar la victoria de Biden, en un gesto simbólico que ha ganado mayor importancia por la oposición del mandatario.



Georgia se ha convertido en un estado clave para el futuro de EE.UU. en el corto plazo.

El 5 de enero, Georgia celebra elecciones en las que se elegirán a los dos senadores que ocuparán los dos asientos que corresponden a ese estado en el Senado, algo que servirá para decidir qué partido tiene la mayoría en esa cámara.