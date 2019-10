Las audiencias de recusación en contra de la jueza Camacho se realizarán el 25 de octubre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El viernes 25 de octubre del 2019 se realizarán las audiencias que definirán si la jueza Daniella Camacho continúa o no al frente del proceso en el caso Sobornos. Esto, tras dos pedidos de recusación.

A las 09:00 se realizará la audiencia de recusación que solicitó el exministro Vinicio Alvarado. Dos horas después, a las 12:00, está convocada otra audiencia solicitada por la defensa del expresidente Rafael Correa.



Vanesa Zavala, abogada de Alvarado, señaló que la recusación es porque la jueza intervino antes de haber estado a cargo del proceso. "Durante la etapa de investigación prevista, esto es una etapa pre procesal, la doctora Camacho ya intervino en calidad de juzgadora al ordenar una orden de detención (el 31 de mayo del 2019) cuando mi cliente todavía no era un procesado", dijo.



El pedido de recusación de Alvarado está contenido en el artículo 572, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal COIP) que señala como una causal para la recusación "intervenir en el proceso como parte, representante legal, apoderado, juzgador, defensor, fiscal, acusador, perito, testigo o intérprete".



En cambio, la defensa de Correa señaló que la Jueza no puede continuar con el caso debido a que no tiene la competencia. Esto ocurre, porque otro juez nacional conoció el caso primero.