Audiencias públicas para impugnar a postulantes al TCE empezaron este martes 9 de abril

La mañana de hoy, martes 9 de abril del 2019, empezaron las audiencias públicas de impugnación para cinco de los 11 postulantes al cargo de jueces o juezas del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Este concurso está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T) por lo que dichas impugnaciones son presentadas ante el Pleno de esa entidad.



Cada impugnante, según el Mandato del concurso, tiene 20 minutos para exponer los argumentos por los que considera que el postulante no puede ejercer el cargo.



José Vladimir Andocilla fue el primer ciudadano en presentar su impugnación en contra de Flérida Ivonne Coloma. Según Andocilla, Coloma no tiene la probidad para el cargo porque fue secretaria general del TCE durante el período de lo jueces cesados por el Cpccs-t, tiene una relación laboral con Patricio Baca Mancheno, expresidente de ese organismo, y no cumplió con su deberes como secretaria.



Coloma presentó sus descargos ante el Pleno con la intención de demostrar que las afirmaciones de Andocilla no tenían base.



Al momento se desarrolla la tercera audiencia. El ciudadano Andrés Salazar impugna la postulación de Joaquín Viteri, actual presidente encargado del TCE. Ese encargo lo realizó el mismo Cpccs-T.



También está previsto que la asambleísta de Creo, María de Lourdes Cuesta exponga su impugnación a la postulación de María de los Ángeles Bones. Hasta el Cpccs-T también llegó el asambleísta de Creo, Fabricio Villamar.



Hoy se escucharán todas las impugnaciones. Desde mañana, miércoles 10 de abril del 2019, corre el plazo de tres días para que el Pleno se pronuncie sobre si se da paso o no a las impugnaciones presentadas.



Resuelto eso, el Cpccs-t podrá designar a los tres jueces o juezas del TCE y a cinco suplentes. Para esto se tomará en cuenta la equidad de género la equidad de género y la puntuación.