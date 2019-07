Audiencia Pública sobre medidas cautelares solicitadas por José Tuárez será en Ibarra el miércoles 23 de julio

LEA TAMBIÉN

Para las 10:30 de mañana, miércoles 24 de julio del 2019, está prevista la audiencia pública en la que se tratarán las medidas cautelares solicitadas por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en contra de César Litardo, como presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Esta acción la presentó Tuárez en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes infractores, en Ibarra, el viernes 19 de julio pasado. La jueza a cargo del caso es María de las Mercedes Cuastumal.



Ayer, la jueza a cargo aceptó a trámite el pedido por lo que se resolvió informar a las partes para que asistan a dicha audiencia pública. Si un juez otorgas las medidas cautelares, estas son de cumplimiento inmediato. Si el demandado no cumple con ellas, se atiene a ser destituido.



Entre los argumento de Tuárez para solicitar las medidas cautelares está que el juicio político se presentó con base en acciones previas a su ejercicio como funcionario del Cpccs definitivo, que se posesionó el pasado 13 de junio del 2019.



Tuárez se refiere al pedido de juicio tramitado por el asambleísta independiente, Fabricio Villamar, quien argumenta una supuesta falta de probidad para el cargo, con base en las denuncias sobre inconsistencias en la postulación del ahora principal del Cpccs.



También habla del pedido de comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Tuárez argumenta en la denuncia que no puede ser fiscalizado por actos previos a su posesión como vocal del Cpccs.



Estos, entre otros, son los argumentos que para el presidente del Cpccs violan derechos constitucionales.



Actualmente, Tuárez enfrenta dos procesos de juicio político en la Asamblea Nacional. Uno que fue solicitado por Villamar y otro, pedido por los asambleístas Jennine Cruz (CREO) y Raúl Tello (independiente) en contra de los cuatro vocales de mayoría del Cpccs

(Victoria Desintonio, Walter Gómez, Rosa Chála y Tuárez) por votar a favor de una comisión que revise la designación de los jueces de la Corte Constitucional.



Ayer, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, los tres legisladores presentaron sus argumentos sobre por qué se debe realizar el juicio político a los consejeros del Cpccs