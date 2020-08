Audiencia contra Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González no pudo instalarse

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La audiencia por el delito de rebelión que se investiga tras las protestas de octubre no se instaló la mañana de este 17 de agosto del 2020.

En este expediente están investigados la prefecta Paola Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández y Christian González



La Fiscalía dijo que la diligencia se declaró fallida “por la inasistencia injustificada del abogado de Pabón”.



Pabón, en cambio, señaló que el defensor que no llegó fue el de Christian González. A él lo patrocina el jurista Fausto Jarrín.



La inasistencia se habría producido, porque la abuela de Jarrín falleció la víspera.



A su salida del Complejo, Pabón dijo que anoche se entregó la partida de defunción de la familiar de Jarrín.

🔴 #ATENCIÓN | @PaolaPabonC, prefecta de Pichincha, se pronuncia al diferimiento de la audiencia. 🗣️"Esperamos que se pueda determinar el sobreseimiento definitivo, se retiren medidas cautelares y se pueda resarcir el daño que se hizo a nuestros nombres y a nuestras familias". pic.twitter.com/1T9EpLDGm6 — Pichincha Comunicaciones (@pichinchauniver) August 17, 2020

Virgilio Hernández, exasambleísta, también acudió a la fallida diligencia y sostuvo que, pese a que el proceso avanza de forma reservada, la Fiscalía no ha presentado pruebas en contra de los acusados.



“Entre el 2 y el 14 de octubre e incluso posteriormente a nosotros se nos acusó de cuatro cosas. La primera, que había un plan y una conspiración internacional; en este momento, lo que la FIscalía tiene que demostrar es que efectivamente tiene indicios para decir que existió esa conspiración internacional. Segundo, que habíamos contratado venezolanos para generar el caos y la violencia; la Fiscalía no ha podido demostrar un solo elemento. Tercero, que habíamos contratado delincuentes para generar violencia y atacar a bienes públicos y privados; nada de eso ha podido ser comprobado. Cuarta, esta acusación de rebelión, en todo el proceso no hay un solo elemento que pueda llevar a concluir que Cristian, Paola o yo hemos participado”, dijo Hernández.

🔴 #ATENCIÓN | Virgilio Hernández, procesado por presunta rebelión. 🗣️ "Entre el 2 y 14 de octubre de 2019, a nosotros se nos acusó de un plan y conspiración internacional. En este momento, Fiscalía debe demostrar que tiene indicios de esta conspiración, lo cual no ha pasado". pic.twitter.com/2XcUbspFyR — Pichincha Comunicaciones (@pichinchauniver) August 17, 2020

Tras declarar fallida la audiencia, el juez dispuso que esta diligencia se instale este viernes 21 de agosto del 2020.



Según la Fiscalía, también ofició a la Defensoría Pública para que envíe abogados que puedan actuar en caso de que existan inconvenientes con la defensa de cada procesado.



El 15 de octubre pasado se realizó la audiencia de formulación de cargos y allí la Fiscalía presentó escuchas telefónicas entre los sospechosos.



Ahí supuestamente se escucha que concertaban reuniones para planificar actividades subversivas en contra de las medidas económicas adoptadas por el régimen.