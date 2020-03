Otra audiencia en el caso 'El Abuelo', aplazada; juzgamiento se hará 16 días antes de que expire prisión preventiva

LEA TAMBIÉN

Al igual que sucedió en la audiencia preparatoria de juicio en enero de 2020, la audiencia de juzgamiento contra Royce P. (alias 'El Abuelo'), Cristian G., Carlos E., Christian A. y Jonathan P. fue suspendida el pasado viernes 6 de marzo de 2020. Esta vez no fue por la inasistencia de uno de los defensores, sino por ausencia de testigos de la parte acusada.