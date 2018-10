Audiencia judicial contra Keiko Fujimori continuará el sábado y el lunes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La audiencia judicial en la que se debate un pedido de prisión preventiva durante 36 meses contra la líder opositora peruana Keiko Fujimori y otras diez personas continuará este sábado y lunes, anunció este viernes, 26 de octubre del 2018, el magistrado Richard Concepción Carhuancho.

Al término del tercer día de la vista del pedido fiscal, Concepción Carhuancho señaló que esta se reanudará a las 10:00 horas (15:00 GMT) del sábado, 27 de octubre.



Informó, además, que el domingo se suspenderá el proceso, porque la procesión del Señor de los Milagros, una multitudinaria celebración católica que recorre el centro histórico de Lima, se desplazará por la zona donde se encuentra el tribunal.



Por ese motivo, el juez determinó que la audiencia se retomará desde las 09:00 horas (14:00 GMT) del lunes 29 de octubre.



Tras haber dedicado los dos primeros días de la vista del pedido fiscal a Fujimori, en la audiencia de hoy se escuchó durante más de 10 horas los argumentos del fiscal y la defensa del abogado y empresario Vicente Silva Checa.



El empresario, quien en los años 90 tuvo vínculos con el exasesor Vladimiro Montesinos, negó ante el juez ser un asesor "en la sombra" de Keiko y dijo que durante su vida pública siempre ha mantenido "un perfil bajo".



Esta posición fue respaldada al término de la audiencia por Keiko, quien declaró a los periodistas que "es claro que esta persona no ha tenido ningún vínculo legal" con ella ni con su partido.



Admitió, sin embargo, que "en algún momento" su abogada, Giuliana Loza, "le ha hecho una consulta legal".



Keiko había señalado antes del inicio de la audiencia de hoy que acudió hasta el tribunal, a pesar de que no está obligada por la ley, para "escuchar todas las mentiras que sigue diciendo el fiscal".



Según Fujimori, en las intervenciones de ella y su abogada se ha demostrado que tiene arraigo laboral y domiciliario y que no hay peligro de fuga ni obstrucción al proceso, las cuatro premisas que pueden ser tenidas en cuenta para decretar la prisión preventiva.



La hija del expresidente Alberto Fujimori también afirmó que el congresista de su partido Rolando Reátegui, que la delató ante el fiscal al acogerse a la colaboración eficaz (delación premiada), "ha dicho muchísimas mentiras".



El pedido de prisión preventiva fue solicitado por el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a la cúpula de Fuerza Popular por presuntamente formar una organización criminal que blanqueó dinero en la financiación irregular de la campaña para las elecciones presidenciales de 2011.



Entre el dinero ocultado puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Fujimori en sendas partidas de USD 500 000 que tuvieron como receptores a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, también incluidos en el pedido de prisión preventiva.



Otros implicados en este caso, además de Silva Checa, son Pier Figari y Ana Herz, los dos asesores más próximos de Keiko, Adriana Tarazona, Carmela Paucará, Jorge Yoshiyama Sasaki, Luis Alberto Mejía y Giancarlo Bertini.