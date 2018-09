En Guayaquil se realiza audiencia de formulación de cargos contra seis personas por el caso Brithany

LEA TAMBIÉN

Los padres de la niña Brithany acudieron a la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, la mañana de este viernes 28 de septiembre de 2018. Ahí se realiza desde las 10:30 la audiencia de formulación de cargos contra seis personas por el fallecimiento de la alumna de 11 años, luego de una presunta agresión dentro del plantel público donde estudiaba, ubicado en el sur de la ciudad.

El fiscal César Peña explicó que pidió la formulación de cargos contra el rector, la vicerrectora, la inspectora general, la inspectora de curso y la maestra que se ausentó del aula a la hora del presunta ataque, por un problema de salud. También incluyó a la hija de la inspectora general, quien se habría quedado a cargo del curso mientras los docentes asistían a varias actividades.



"Contamos con todos los elementos, versiones, entrevistas a los menores que fueron testigos de este hecho, junto con los informes de Criminasíltica y Dinased. En base a todos esos elementos la Fiscalía requirió esta formulación de cargos", indicó Peña.



Con esta audiencia se abre la instrucción fiscal. Los docentes son indagados bajo presunto homicidio culposo, tipificado en el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); esto en concordancia con el artículo 27, que habla sobre el deber objetivo de cuidado. La pena es de uno a cinco años de privación de libertad.

La niña falleció el domingo 13 de mayo pasado, a causa de un derrame cerebral como determinó la autopsia. Dos días antes habría sido víctima de golpes por parte de cinco compañeros, dentro de su salón de clases. Según relatos de otros menores, la pequeña fue atada a una banca, amordazada con una toalla y golpeada, mientras no había maestros en la clase.



"En la investigación se determinó que el plantel no notifica lo ocurrido. La mamá y el papá se enteran posteriormente, en el transcurso del evento cuando fallece la menor", señaló el fiscal.



Contra los menores se abrió un expediente aparte, a cargo de un fiscal especializado en Adolescentes Infractores. Los educadores también pasan por sumarios administrativos, a cargo del Ministerio de Educación. La Fiscalía pedirá además abrir una investigación contra los médicos que atendieron a la niña en un hospital público y en un centro de salud.



"Queremos que se haga justicia, porque alguien debe ser el culpable", dijo el padre de Brithany. "Cómo van a dejar a tantos niños en un aula solos. La misma tutora reconoció que eran niños demasiado inquietos (...). Cuando fueron los hechos nunca me avisaron", añadió.



La Fiscalía pedirá medidas cautelares contra los implicados.