El viernes 24 de abril del 2020 se decide si el jefe de ‘Los Choneros’ sale o no libre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un juez de Latacunga convocó para el viernes 24 de abril del 2020 a una diligencia en la que se determinará si el jefe de ‘Los Choneros’, alias ‘Rasquiña’ sale libre o no.

El detenido presentó un pedido de prelibertad y el magistrado deberá resolver la solicitud.



Ese planteamiento se hizo efectivo por considerar que ya ha cumplido más del 90% de los ocho años de condena interpuesta por coautoría de un crimen.



Esos ocho años se fijaron el 7 de febrero del 2019, luego de que un juez inferior redujera la sentencia de 20 años que en el 2018 dejó en firme la Corte Nacional de Justicia, el máximo organismo de justicia.



La Judicatura investigó este caso y en enero de este año separó de sus funciones al magistrado.



Tras esa destitución, las autoridades carcelarias se preguntan cuál de las dos condenas está vigente: la de ocho años o la de 20.



Este Diario habló con Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, sobre este tema y dijo lo siguiente. “Hay que tener presente que existe una sentencia de 20 años que pasó en autoridad de cosa juzgada. Esa sentencia (la de 20 años) es inamovible en estricto derecho y en eso tienen que basarse los jueces. Nosotros (Judicatura), como órgano administrativo, no podemos tomar decisión alguna al respecto. Pero sí, como abogados, sabemos que la cosa juzgada es inamovible”.



¿El juez que va a tratar este tema el viernes tiene que basarse en los 20 años de sentencia y no en los ocho?



“Él tiene que basarse en las normas claras, existentes y previas que conforman la seguridad jurídica. Él debe tener en cuenta la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada”, dice Murillo.



¿Y cosa juzgada es de 20 años?



“Absolutamente, la sentencia ejecutoriada es de 20 años”, indica el funcionario. “Pero le repito, el Consejo de la Judicatura no puede tomar decisiones en el ámbito jurisdiccional; existen hecho y decisiones firmes”.



En el sistema de rehabilitación se sabe que ‘Rasquiña’ tiene al menos 22 procesos, pero el más fuerte estaba relacionado con un asesinato.



En el 2013, el jefe de ‘Los Choneros’ protagonizó una fuga masiva de lo que entonces se consideraba la cárcel de máxima seguridad: La Roca de Guayaquil.



Nueve meses después de la huida, en noviembre de ese año, fue recapturado en Colombia y traído a Ecuador en un vuelo comercial.



A inicios del 2019 protagonizó otro hecho. Se lo señaló porque habría estado relacionado con el caso de la ambulancia fantasma, que supuestamente ingresó a la cárcel de Guayaquil con mujeres y licor.