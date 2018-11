Este miércoles 7 de noviembre una jueza decide si Rafael Correa va o no juicio

LEA TAMBIÉN

Una jueza decidirá este miércoles, 7 de noviembre del 2018, en Quito si el ex presidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) deberá ir a juicio por su presunta implicación en el secuestro del político Fernando Balda. Aparte de Correa están acusados en este caso el exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, y los agentes Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, estos últimos acogidos a la figura de procedimiento abreviado por la que, a cambio de declararse culpables, reciben una rebaja de penas.

El exasambleísta Balda fue secuestrado durante unas horas en agosto de 2012 en Bogotá por cinco agentes colombianos que fueron inmediatamente detenidos.



Éstos confesaron que debían entregar al plagiado a agentes ecuatorianos de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador (Senain), un organismo adscrito a la Presidencia.



En 2012, Balda estaba radicado en Colombia después de ser condenado a dos años de cárcel tras haber sido demandado por el presidente por injurias y por atentar contra la seguridad del Estado en relación con la difusión de unas grabaciones en las que Correa y otros asambleístas supuestamente pactaban cambios a la redacción de la nueva Constitución sin que hubiesen sido aprobados por el legislativo.



Según declaraciones de los agentes de Senain detenidos, la orden del entonces mandatario fue llevar a Balda a Ecuador desde Colombia "de cualquier manera". Correa rechaza las acusaciones y considera que el proceso es "una persecución política" y que su vinculación es "ilegal e ilegítima".



El expresidente tiene una orden de prisión preventiva en su contra y sobre él pesa un pedido de captura y extradición a Interpol, aún sin resolver, debido a que reside en Bélgica con su familia desde 2017.



La detención provisional fue decidida luego de que Correa no cumpliera con la medida cautelar de presentarse cada 15 días en un juzgado de Quito. En la audiencia de este miércoles, la jueza Daniella Camacho escuchará los alegatos de la Fiscalía y de los abogados de Correa y Balda para después decidir si abre o no juicio contra el ex mandatario.