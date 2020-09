Terminó la audiencia de casación; el Tribunal de la Corte se retiró a deliberar para dar a conocer su fallo

LEA TAMBIÉN

A las 09:10 de este 4 de septiembre del 2020 se instaló la segunda jornada de la audiencia de casación para 16 de los 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos.

La diligencia se realiza en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.



Los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra conocen el recurso legal planteado por el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Christian Viteri y los empresarios William Philips, Mateo Choi, Víctor Fontana, Pedro Verduga, Teodoro Calle, Bolívar Sánchez, Édgar Salas y Ramiro Galarza.



Esta mañana, el expresidente Rafael Correa se presentó ante los magistrados y dijo: “Jamás he permitido un soborno, es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí. Para tratar de inculparme se han inventado nombres como arroz verde, sobornos y cuadernos escritos en un viaje de Quito a Guayaquil; fueron manipulados esos archivos desde el 2018”.



Luego aseguró: “En el 2015 realizamos el contrato Puerto de Manta. ¿Cómo vamos a sobornar a una empresa? Me acusan por USD 6 000 de un préstamo que hice al fondo de solidaridad y que pagué hasta el último centavo. No buscan la verdad, buscan destruir. Señores magistrados en sus manos está el parar esto. Interpol les rechaza todo, Bélgica se les ríe”.



Luego de esta intervención vino el exsecretario jurídico de Correa, Alexis Mera. “Enfrento a la justicia, por eso estoy encerrado en mi casa. Si dicen que tengo toda la plata del mundo ya no estuviera aquí, estuviera en México, Argentina, pero estoy encerrado con siete policías en mi casa. No voy a apoyar a un proyecto político jamás, así me vaya a la cárcel”.



Tras lo manifestado por Mera habló el empresario Pedro Verduga y finalizó la audiencia. Los jueces se retiraron a deliberar dar el fallo.