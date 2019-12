La audiencia de apelación de sentencia de lavado de activos contra Iván Espinel se instaló; Sala rechazó recusaciones de la defensa

LEA TAMBIÉN

La Sala Especializada de la Corte del Guayas finalmente se instaló para la audiencia de apelación de la sentencia de 10 años por lavado de activos contra Iván Espinel.

Para más 08:15 de este lunes 9 de diciembre del 2019 estaba convocada la diligencia, pero apenas comenzó se conocieron dos recursos de recusación y uno de excusa que presentaron los abogados del exministro de Inclusión Social y otros dos implicados.



Los jueces impugnados fueron José Coellar y Juan Paredes; y el tercer juez es Henry Morán. Los magistrados se tomaron un receso de una hora para deliberar sobre los pedidos. La defensa esperaba que la diligencia se suspendiera.



La fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, Ivonne Proaño, señaló que las recusaciones de la defensa buscaban, una vez más, dilatar la audiencia. La diligencia fue convocada desde julio pasado, tras la apelación de las partes.



Pero la Sala resolvió rechazar los pedidos. Los jueces consideraron que no habían sido citados como establece el Código de Procesos, por lo tanto no había motivo para suspender la audiencia.



Eso generó la protesta de tres defensores y abandonaron la Sala. Pasadas las 11:00, la audiencia se mantiene solo con la presencia de la abogada de Espinel. Y un defensor público que fue llamado para que represente a los otros implicados y no quedaran en la indefensión.



César García, defensor de una de las implicadas, señaló que los jueces son incompetentes para continuar la audiencia.