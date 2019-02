En la Corte se realiza la audiencia de apelación por caso de una joven que perdió el cuero cabelludo en accidente 

LEA TAMBIÉN

La mañana de este lunes 18 de febrero del 2019 se realiza la audiencia de apelación a la sentencia contra cuatro integrantes del Cuerpo de Bomberos de Tabacundo. Ellos fueron sentenciados en primera instancia por las lesiones provocadas a la joven Laura Maldonado, de 20 años, quien perdió el cuero cabelludo durante un accidente registrado en esa institución el 30 de mayo del 2015.

¿Qué ocurrió ese día? Laura acudió a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos para la evaluación de las brigadas de Gestión de Riesgos que la joven tomó para culminar el bachillerato.



Genoveva Ortega, madre de la joven, cuenta que su hija fue supuestamente obligada a pasar debajo de una motobomba encendida mientras le lanzaban agua con una manguera. Durante el ejercicio, el cabello de Laura se enredó en el cardán del vehículo. La tracción y giros de los piñones le arrancaron el cuero cabelludo.



Al principio seis personas fueron sentenciados a un año y ocho meses de privación de la libertad por el Tribunal de Garantías Penales, pero cuatro apelaron. La audiencia se realiza este lunes en la Sala 10, piso 4 de la Corte Provincial de Justicia de Quito.



Ortega cuenta que la vida de su hija se arruinó tras ese accidente. Le realizaron más de 20 operaciones para injertarle piel en la cabeza. En la actualidad, la joven no tiene cabello y utiliza un sombrero de lana.



También tiene discapacidad. "No puede estudiar, tenemos muchas deudas por las cirugías que le han practicado en la cabeza", manifestó Ortega. Por eso, en redes sociales se emprendió una campaña para ayudar a Laura y se abrió la cuenta número 2203556933 del Banco del Pichincha para recibir donaciones. Incluso ha realizado otros eventos como ‘hornados solidarios’ para obtener recursos y financiar los tratamientos.



También se han difundido videos de la joven, quien no puede escuchar por el oído izquierdo y tiene problemas de visión en el ojo derecho y el párpado. "Cuento con sus oraciones y apoyo para mi recuperación", expresó Laura antes de la diligencia.



El anhelo de Laura Maldonado es seguir la carrera de Psicología en la universidad, pero no puede hacerlo debido a los problemas de salud que le provocó el accidente.



A esto se suma que la joven tiene convulsiones y se encuentra bajo tratamiento neurológico.