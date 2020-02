Un atropello múltiple causa una treintena de heridos en un desfile de Carnaval en Alemania

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una treintena de personas resultaron heridas este lunes 24 de febrero de 2020 en el atropello de un vehículo que irrumpió en un desfile de Carnaval en el centro de Alemania, informaron las autoridades que privilegian un acto voluntario sin motivación política.



Entre las víctimas figuran varias personas gravemente heridas que fueron trasladadas a los hospitales cercanos a Volkmarsen, la comuna del Estado regional de Hesse, donde ocurrieron los hechos, informó la fiscalía general de Fráncfort.



El jefe de la policía de Fráncfort informó, según la agencia alemana DPA, de siete personas gravemente heridas.



La canciller Angela Merkel dijo que su pensamiento está con las familias de las víctimas y les deseó a estas un “restablecimiento completo y rápido”, según un tuit de su portavoz.



El conductor del vehículo, que resultó también herido, “fue detenido”, según la fiscalía general. Se trata de un “ciudadano alemán de 29 años”, originario de esta comuna de menos de 7 000 habitantes.



No obstante, el autor del atropello, que recibió cuidados médicos, no había sido interrogado debido a su estado.



La fiscalía federal antiterrorista no ha asumido el caso, señal de que las autoridades privilegian la pista de un acto voluntario pero no de un atentado.



Sin embargo, la fiscalía informó en un comunicado que “investiga en todas las direcciones”, aunque no pudo dar indicaciones sobre las motivaciones del sospechoso.



Según el semanario Der Spiegel, el conductor estaba “ebrio avanzado” en el momento de los hechos.



Este lunes, parte de Alemania celebra el “Lunes de las rosas”, con el que culminan las festividades del carnaval. De inmediato, la policía anunció en la red Twitter la suspensión de todos los desfiles en el land (estado regional) de Hesse, como “medida de precaución”.



Según la prensa local, un Mercedes gris metalizado atropelló a la gente en Volkmarsen, cerca de Kassel, hacia las 14h45 (13h45 GMT) .



Testigos interrogados por el diario regional Frankfurter Rundschau afirmaron que tuvieron la impresión de que el sospechoso enfiló en particular hacia los niños tras rodar a gran velocidad entre la multitud, continuando su recorrido unos treinta metros.



Muchas de las víctimas yacían en el suelo y fueron atendidas por equipos de auxilio desplegados en este municipio con 7 000 habitantes.