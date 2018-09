ATM inició controles de revisión técnica vehicular a buses en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Desde las 06:00 de este miércoles 19 de septiembre de 2018, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), iniciaron los controles de la revisión técnica vehicular a los buses intercantonales e interprovinciales que operan desde la Terminal Terrestre de Guayaquil.

El control consiste en la revisión de la licencia, permisos de funcionamiento y el certificado de que el bus pasó la revisión técnica vehicular. También la constatan de que los conductores no estén doblando jornadas de trabajo y pasen la prueba de alcoholemia.



Según el general Luis Lalama, director de la ATM, la medida responde a un compromiso de la entidad para reducir los accidentes de tránsito. El anuncio de la revisión se notificó a las 12:40 del martes 18, horas después de que un bus de la cooperativa Nambija se accidentara en la vía Pindo- Balsas (El Oro) y dejara 12 fallecidos y 27 heridos.



Lalama enfatizó que los buses que no cuenten con una revisión técnica no podrán salir de la Terminal terrestre. Adicional, detalló que la unidad será enviada al Centro Técnico que maneja la entidad, para que haga la revisión.



El uniformado también comentó que esperan que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) le otorgue a la entidad la competencia para asumir las revisiones de los transportes y esperan, en los próximos meses, armar un centro in situ, en los patios de los buses.



Por la Terminal de Guayaquil circulan diariamente un promedio de 4 000 unidades de buses, entre intercantonales e interprovinciales.



Sin embargo, entre los conductores de transportes de pasajeros existen opiniones contrarias. Para Freddy Salazar, chofer, los controles son necesarios para evitar accidentes de tránsito. Él comentó que debe existir también corresponsabilidad del conductor para precautelar su vida y la de los pasajeros.

Para Javier López, conductor, la exigencia de la revisión técnica vehicular es necesaria pero un tanto exagerada en los plazos. Apuntó que no todas las unidades cuentan con el permiso y que éste depende de la cooperativa y no de ellos. “Si uno no puede circular, pierde el pago del día y también necesitamos comer”, expresó. Él gana USD 30 diarios.