ATM realiza operativos de control de circulación vehicular en Guayaquil después del feriado

Un punto de control se activó en la avenida De las Américas, en el norte de Guayaquil. La mañana de este martes 11 de agosto de 2020, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) retomó los operativos para constatar el cumplimiento de la restricción vehicular según el último dígito de placa.

“Se acabó el feriado. Este martes podrán circular los vehículos cuyos últimos dígitos de placa terminan en: 0 - 2 - 4 - 6 - 8 (par) hasta las 23:00 que inicia el toque de queda. Si tiene salvoconducto, utilícelo con responsabilidad”, informó la institución en su cuenta Twitter. A los controles se sumó la Policía Nacional.

¡Recuerda!



Se acabó el feriado. Este martes podrán circular los vehículos cuyos últimos dígitos de placa terminan en: 0 - 2 - 4 - 6 - 8 (PAR) hasta las 23H00 que inicia el toque de queda. Si tiene salvoconducto, utilícelo con responsabilidad. pic.twitter.com/atAUSY21BZ — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) August 11, 2020



Solo durante la mañana siete autos fueron retenidos y se emitieron 57 citaciones. Luis Lalama, jefe de Operaciones de la ATM, explicó que el mal uso de salvoconductos fue una falta recurrente. La sanción en estos casos es de USD 200 y nueve puntos menos en la licencia de conducir.



“Estamos aplicando lo que dice el COE nacional. El vehículo que no justifica con el salvoconducto o no tiene el dígito que corresponda en este día será retirado de circulación durante cinco días (…). Hay que cumplir las disposiciones; la pandemia no ha pasado”.



Guayaquil mantiene en amarillo su semáforo sanitario por la emergencia de covid-19. En esta fase los autos con placas terminadas en número par pueden circular martes, jueves y sábado; aquellos con placas que terminan en número impar pueden hacerlo los lunes, miércoles y viernes. El domingo la movilización es alternada.



Entre viernes y domingo pasados el COE nacional dispuso la libre circulación por el feriado del 10 de Agosto. Los datos de la ATM revelan que el viernes 7 de agosto de 2020 hubo un ligero aumento de vehículos en cuatro puntos de control en Guayaquil.



Por las avenidas Domingo Comín, Pedro Menéndez Gilbert, 25 de Julio y De las Américas transitaron 459 568 autos ese día. Son 11 681 vehículos por encima del valor registrado el viernes anterior, un 3% más.



La Pedro Menéndez, que conecta con los puentes de la Unidad Nacional, tuvo el mayor registro con 186 557 carros. El pasado viernes reportó 179 614.

Las cifras de tránsito cayeron el domingo. Y el lunes 10 de agosto se mantuvieron por debajo de la sumatoria reportada el lunes anterior, con un 27% menos de circulación.